Niet alleen voor de Nederlandse schaatsers is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een zware beproeving. Ook voor hun familieleden en geliefdes is het flink billenknijpen.

Zaterdag zagen we bijvoorbeeld Dianna Beune, de moeder van topschaatsster Joy Beune, afdalen van haar stoeltje richting de boarding van de ijsbaan. Daar moedigde ze haar dochter aan tijdens de 3000 meter. Beune senior sloeg op de kussens, schreeuwde haar longen schor en leefde intens mee met Joy Beune, die tweede werd achter Marijke Groenewoud.

In video's van TeamNL en Schaatsen.nl is te zien hoe andere familieleden ook meeleven met hun schaatsende kinderen. "Een zenuwslopend toernooi, niet alleen voor onze schaatsers maar ook hun ouders", schrijft TeamNL dan ook op Instagram.

Ruud Leerdam, vader van Jutta Leerdam

Ruud Leerdam, vader van topsprintster Jutta Leerdam, was vrijdag aanwezig in Thialf. Jutta Leerdam reed toen op de 1000 meter en moest als eerste van de favorieten op het ijs verschijnen. De voormalig wereldkampioene op de dubbele sprint kwam ten val en heeft nu dus nog geen olympisch startbewijs in handen.

"Een hele zware teleurstelling", zegt Ruud Leerdam tegenover Schaatsen.nl. "Ze is het hele jaar de beste geweest. Al een jaar of zeven is de 1000 meter van haar. We willen dat even laten zien aan het publiek dat het echt haar afstand is. Maar ja, ik heb nog niet helemaal teruggezien hoe het fout is gegaan, maar dan ligt je dochter ineens in de kussens. Met zo'n toernooi is dat iets wat je echt niet mag doen. Het mag overal gebeuren, behalve vandaag, op dit moment. En dan gebeurt het."

De ouders van Suzanne Schulting

De ouders van Suzanne Schulting konden vrijdag opgelucht lachen. "Het was dit seizoen tot nu toe kommer en kwel", zegt haar vader. Schulting werd tweede op de 1000 meter. "Heel vaak net niet of bij lange na niet. Het blijft ongelooflijk dat je je op zo'n dag als vandaag zo kan laten zien."

