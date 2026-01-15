Suzanne Schulting keerde met veel bombarie terug in de Nederlandse shorttrackploeg. Na haar gouden medaille op het NK besloot de KNSB haar mee te nemen. Schulting vervult daardoor een dubbelrol op de Olympische Winterspelen, met deelname bij het langebaanschaatsen en shorttrack. Dat bezorgt bondscoach Niels Kerstholt een flinke puzzel.

Schulting was ruim anderhalf jaar afwezig op de korte baan. Op de WK shorttrack aan het einde van het seizoen 2023/24 brak ze haar enkel. Die klap in Rotterdam kwam ze niet te boven, haar enkel stond shorttracken niet toe. Het zorgde ervoor dat de meervoudig olympisch kampioene de uitdaging aanging op de langebaan. Dat beviel haar zo, dat ze voorafgaand aan dit seizoen de lastige knoop doorhakte om daar verder te gaan.

Die keuze van Schulting pakte goed uit, want op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december greep ze tegen alle verwachtingen in een ticket voor de Spelen. De 28-jarige rijdster van Team Essent werd tweede op de 1000 meter, mede dankzij een val van topfavoriete Jutta Leerdam. Daarna keerde ze prompt terug op de korte baan.

Volle agenda zorgt voor 'ingewikkelde situatie'

Schultings naam prijkte op de deelnemerslijst van het NK shorttrack. Daar pakte ze tegen alle verwachtingen in brons op de 1000 meter, maar toen moest het beste nog komen. Op de slotdag schaatste Schulting naar goud op de 1500 meter. Ondanks dat ze zei vooral voor het plezier mee te doen, liet ze zien nog altijd bij de besten te horen. De selectiecommissie van de KNSB kon dan ook niet om haar heen en nam haar op in de ploeg. Dat ging ten koste van Diede van Oorschot.

Schultings voorkeur ligt echter op de langebaan. Daarom doet ze ook niet mee aan het komende EK shorttrack. Schulting is momenteel ter voorbereiding op haar 1000 meter in het Italiaanse Collalbo met Team Essent. Dat zorgt ervoor dat ze pas na 9 februari beschikbaar is voor bondscoach Kerstholt. "Daarna traint ze vol mee", zegt hij in De Telegraaf.

Hij kan nog niet precies invullen hoe de situatie er tegen die tijd uitziet. "Dat is ingewikkeld", verzekert hij. "Daar kunnen jullie vast leuke dingen over schrijver", wijst hij naar het aanwezige journaille. "Maar nu eerst het EK. Daar zijn onze messen voor geslepen."

