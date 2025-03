Carlos Alcaraz verrassend onderuit tegen Engelsman, titelverdediger loopt finaleplaats op Indian Wells mis

De Brit Jack Draper heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van het prestigieuze Indian Wells-toernooi. Hij versloeg de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz in drie sets met 6-1, 0-6, 6-4. Dankzij de zege van Draper neemt hij het in de finale op tegen Holger Rune.

Draper wist voor de tweede keer in zijn carrière te winnen van Alcaraz en bereikte daarmee zijn eerste finale op een Masters 1000-toernooi. De linkshandige Brit, bekend om zijn krachtige forehand, greep direct zijn kansen in de halve finale van Indian Wells. Alcaraz, die tot deze wedstrijd nog geen set had verloren, had moeite om in zijn ritme te komen. Draper profiteerde hiervan en brak de Spanjaard twee keer in de openingsset, die hij overtuigend met 6-1 won.

Jack Draper zorgt voor een grote verrassing

In de tweede set nam Alcaraz de regie over. Terwijl Draper steeds meer fouten maakte, herstelde de Spaanse favoriet zich en vond zijn bekende vorm terug. Met een indrukwekkende reeks van punten, waaronder een schitterende backhandwinner, zette hij de set volledig naar zijn hand en won deze overtuigend met 6-0. Het publiek ging uit zijn dak, maar de partij was nog lang niet voorbij.

In de beslissende derde set vocht Draper zich terug en zette hij Alcaraz opnieuw onder druk. Hij brak de Spanjaard met een meesterlijke forehand langs de lijn en bouwde een dubbele break voorsprong op. Hoewel Alcaraz nog één break terug wist te pakken, behield Draper zijn focus. Met een onhoudbare service maakte hij het duel overtuigend af en beëindigde daarmee de indrukwekkende reeks van zestien overwinningen van Alcaraz.

