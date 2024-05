Jesper de Jong wilde Carlos Alcaraz bij debuut op Roland Garros: 'Draper had niet mijn voorkeur'

Jesper de Jong bereikte vrijdag voor het eerst het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag van start gaat. De Nederlander is in de eerste ronde gekoppeld aan de Brit Jack Draper, maar dat had De Jong graag anders gezien. Hij had hoger ingezet, op Carlos Alcaraz.

"Je hebt goede lotingen, mooie lotingen en zware lotingen. Draper is een zware. Hij is een klasse apart, al kan iedereen hier natuurlijk heel goed tennissen. Maar toppers als Alcaraz en Casper Ruud waren natuurlijk prachtig geweest. Of gasten als Max Purcell en Kei Nishikori. Die zijn niet echt in vorm en zijn geen fan van gravel. Dat biedt dan weer kansen, maar zo werkt het niet. Draper had in ieder geval niet mijn voorkeur", sprak de 23-jarige Haarlemmer.

Toch nog tegen Alcaraz?

De 23-jarige De Jong komt zondag meteen in actie op het Franse gravel tegen de nummer 35 van de wereld. "Hij is een heel goede speler. Ik moet alles op alles zetten", realiseerde de Nederlander zich. Bij winst speelt De Jong mogelijk alsnog tegen Alcaraz, die het in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaan J.J. Wolf, van wie De Jong won in het kwalificatietoernooi. Als lucky loser mag Wolf toch nog meedoen aan Roland Garros.

Na zijn debuut op de Australian Open eerder dit jaar volgt nu ook zijn vuurdoop op het gravel in Parijs. De Jong had er voordeel van dat hij zich eerder in 2024 al eens door het kwalificatietoernooi werkte. "Tja, het is voor mij het jaar van de primeurs. Ik merkte tegen Wolf dat ik minder last had van spanning in vergelijking met mijn wedstrijden in Australië. De kwalificatie in Melbourne begin dit jaar zorgt toch voor wat meer ervaring. Ik speelde nu ook een stuk beter."

Hoe laat De Jong zondag precies in actie komt, is nog niet bekend. Het schema van die dag is nog niet gedeeld.