Met Wimbledon in volle gang denken we terug aan de koning van het gras, de grote Roger Federer. De Zwitser was ooit de onbetwiste koning van de witte sport en won tijdens zijn roemrijke carrière 20 Grand Slams. Inmiddels is hij ingehaald door Novak Djokovic (24) en Rafael Nadal (22), maar de schoonheid van het spel van de magiër uit Basel is uniek en onnavolgbaar.

Toch vertelt een foto uit 1999 een verhaal van twee totaal verschillende levens. Op die foto staat Federer naast Jelena Dokic, een 16-jarig talent dat net als hij destijds werd gezien als een van de grootste beloftes in het tennis. Waar Federer uitgroeide tot een legende, maakte Dokic echter een hel mee die haar leven en carrière voorgoed veranderde.

Dokic, geboren in het Kroatische Osijek en met Servische roots, koos er later voor om Australië te vertegenwoordigen. Op haar zeventiende stond ze al in de halve finale van Wimbledon en bereikte ze een indrukwekkende vierde plek op de wereldranglijst. Maar achter die veelbelovende tenniscarrière schuilde een duister verhaal.

Een jeugd vol pijn en strijd

Vanaf haar zesde jaar was Dokic het slachtoffer van zware mishandeling door haar vader, Damir Dokic, die op 20 mei van dit jaar overleed. Hij sloeg haar voor het eerst toen ze zes was en bleef haar slaan, trok aan haar haren, spuugde op haar en vernederde haar keer op keer. Dit fysiek en mentaal geweld drukte zwaar op haar en maakte haar onzeker en teruggetrokken. Pas op haar twintigste kon ze het huis ontvluchten.

Na haar ontsnapping begon Dokic aan een moeizame weg naar herstel. De jaren van mishandeling hadden diepe sporen achtergelaten, zowel mentaal als fysiek. Ze worstelde met depressies en kampte met haar gewicht, dat op een gegeven moment opliep tot 125 kilo. Na de breuk met haar vriend, met wie ze 19 jaar samen was, volgde een nieuwe periode van depressie, waardoor ze weer aankwam en onherkenbaar werd. Ze gaf zelfs toe dat ze van plan was van de 26e verdieping te springen en zelfmoord te plegen.

Van pijn naar kracht: het verhaal van Jelena Dokic

Toch vond Dokic de kracht om haar verhaal te delen in haar autobiografie 'Unbreakable', waarmee ze niet alleen haar eigen pijn een plek gaf, maar ook anderen moed wilde inspreken die soortgelijke ervaringen hebben. "Ik zou honderd jaar misbruik accepteren als ik het kon goedmaken dat ik een paar jaar niet voor Australië heb gespeeld", stelt het voormalig tennistalent. "Hij heeft iets afgepakt waar ik zo veel van hield. Hij heeft het me op dat moment afgenomen. Hij zit in een hotelkamer dit te bekijken terwijl 15.000 mensen me uitjoelen. Ik wilde gewoon wegzakken, verdwijnen en nooit meer terugkomen."

"Ik zou elk misbruik accepteren, alles in deze wereld, als ik het niet persoonlijk had meegemaakt, als het mijn volk niet van me afnam", gaat Dokic verder. "Australiërs en mijn fans en iedereen die me altijd heeft gesteund, als het niet tien of vijftien jaar had geduurd voordat mijn boek uitkwam voordat ze de waarheid wisten en hoeveel ik echt van Australië hou."

Van tennisster tot stem van hoop

Tegenwoordig werkt Dokic als tenniscommentator, vaak bij grote toernooien zoals de Grand Slams. Vanuit die positie gebruikt ze haar platform om bewustwording te creëren over huiselijk geweld en om slachtoffers te steunen. Haar persoonlijke ervaring maakt haar boodschap extra krachtig, omdat ze niet alleen praat vanuit kennis, maar vanuit haar eigen strijd.

Onlangs verscheen de documentaire 'Unbreakable' over haar leven en carrière, die vanaf 7 november in de Australische bioscopen te zien is. De film belicht openhartig de mishandelingen die ze meemaakte, haar depressies en haar indrukwekkende veerkracht. Met deze documentaire wil ze vooral laten zien dat niemand hoeft te zwijgen en dat het mogelijk is om te overwinnen, zelfs na de zwaarste tegenslagen. Terwijl Federer de tenniswereld betoverde met zijn onnavolgbare techniek en overwinningen, laat Dokic met haar verhaal zien dat ware kracht ook schuilt in het overwinnen van persoonlijke worstelingen.

