Dit is Jesper de Jong: Nederlandse toptennisser beleeft hoogtepunten met populaire vriendin en speciale tattoo

Jannik Sinner noemde Jesper de Jong al een 'geweldige speler, maar een nog mooier persoon' en ook Carlos Alcaraz sprak zijn bewondering uit voor de jonge Nederlandse tennisser. De geboren Haarlemmer (24) bestormt de internationale top en beleeft hoogtepunt na hoogtepunt. Sinds kort ook met een bekende en populaire vriendin aan zijn zijde.

De Jong is een rechtshandige tennisser die sinds 2024 écht meedoet bij de grote jongens in het internationale toptennis. De Nederlander kroop sinds zijn eerste toernooizege in 2021 steeds dichter richting de top-100 van de wereld. Zijn opa was zijn grootste fan en samen koesterden ze al die jaren de droom om te debuteren op een Grand Slam.

Debuut op Grand Slam

In januari 2024 was het eindelijk zover. Via de kwalificaties kwam De Jong voor het eerst in zijn carrière in het hoofdtoernooi van één van de 'grote vier' (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open). In Melbourne beleefde hij zijn eerste hoogtepunt. Hij won zelfs de eerste ronde en mocht daarna tegen Jannik Sinner, de Italiaanse huidige nummer 1 van de wereld.

Opa overleden

Hij verloor in straight sets (drie keer 6-2) kansloos van Sinner maar sprak na afloop van 'de mooiste week van zijn carrière'. Maar dat hoogtepunt maakte zijn opa Jan niet meer mee. In 2022 overleed hij. "Vanaf het eerste wedstrijdje op het miniveld van de club achter mijn huis, TC Zwaanshoek, was hij erbij. Hij heeft mijn hele carrière meegemaakt. Ons gezamenlijke doel werd om het hoofdtoernooi van een grand slam te halen", sprak De Jong na afloop van zijn Grand Slam-debuut.

'Nieuwe' Nederlandse toptennisser (24) moet bijzondere mijlpaal later vieren: 'Dan kan ik er pas van genieten' Jesper de Jong sprak jarenlang zijn doelstelling hardop uit: de Nederlandse tennisser wilde in de top-100 van de ATP-ranking komen. Het lukte de 24-jarige Haarlemmer afgelopen weekend, na een goede run in Spanje. Maar hij kan zijn bijzondere mijlpaal voorlopig niet vieren.

Speciale tattoo

Al toen zijn opa overleed, liet De Jong een tattoo ter ere van hem zetten op zijn linkerarm. Twee lijntjes. Sinds hun gezamenlijke doelstelling uitkwam, zijn die lijnen met elkaar verbonden door een sterretje. "Met een beetje as van opa. Dat was de afspraak. De lijn is dan voltooid, het doel compleet. Dat wordt een mooi moment. Helaas heeft hij dit vandaag niet kunnen zien, maar ik weet zeker dat hij erbij was.", zei hij tegen het Algemeen Dagblad bij het emotionele moment.

Tennisser Jesper de Jong openhartig over bijzondere tatoeage: 'Zo is hij altijd bij mij' Tennisser Jesper de Jong timmert de laatste jaren flink aan de weg. De Nederlander speelde dit jaar op Australian Open tegen Jannik Sinner en maakte op Roland Garros heel veel indruk door het Carlos Alcaraz moeilijk te maken. Dat hij het zo ver heeft geschopt als tennisser, heeft De Jong te danken aan zijn opa. Hij eert hem dan ook op een heel bijzondere manier.

Op Roland Garros tegen Carlos Alcaraz

Toen dat doel bereikt was, gloorde voor de toenmalig nummer 161 van de wereld het volgende doel: de top 100 halen. Met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp boven zich, was hij inmiddels wel opgeklommen tot de derde Nederlander van de ATP-ranking. Een paar maanden na de Australian Open maakte De Jong ook weer indruk op Roland Garros. Hij won van Jack Draper en snoepte daarna zelfs een set af van latere winnaar Carlos Alcaraz, nog zo'n tennistopper.

Complimenten

Klei en de buitenlucht brengen het beste in De Jong naar boven en dat zag ook de Spanjaard, die sinds het afscheid van Rafael Nadal de nieuwe hoop van zijn land is en al een hoop toernooien won. Alcaraz was ook al onder de indruk van De Jong, zei hij na zijn moeizaam gewonnen wedstrijd op het Parijse gravel. "Jesper geeft niks om ranking. Hij vindt het niveau veel belangrijker en dat heeft hij. Jesper liet zien dat je in onze sport als topspeler altijd gefocust moet zijn, ook tegen opponenten die buiten de top honderd staan. Ook zij kunnen mij in de problemen brengen en dat deed Jesper goed."

Nederlandse toptennisser doet opmerkelijk verhaal: 'Ik ben vaak Frenkie de Jong genoemd' De Nederlandse tennisser Jesper de Jong timmert hard aan de weg. Toch doet nog niet overal zijn naam een belletje rinkelen. In Barcelona bijvoorbeeld, waar De Jong vooral naar een naamgenoot werd genoemd.

Top 100 en tweede Nederlander

De hoogtepunten stapelden zich vervolgens op voor De Jong. Begin 2025 haalde hij de halve finale op het ATP-toernooi van Montpellier en onderweg versloeg hij al de Nederlandse nummer 1 Griekspoor. Twee maanden later debuteerde hij in de top 100 van de wereld en in aanloop naar Roland Garros haalde hij Van de Zandschulp in en werd hij de tweede Nederlander van de wereld.

Mooie woorden van Jannik Sinner

In het masterstoernooi van Rome, ter voorbereiding op de Grand Slam in Parijs, mocht hij weer tegen Sinner spelen. Hij legde de van een dopingschorsing terugkerende Italiaan het vuur na aan de schenen, maar verloor door een blessure weer. Sinner hielp hem overeind en noemde De Jong 'een fantastische speler, maar een nog mooier persoon'.

Tennisfans onder de indruk van Jannik Sinner na heldenactie richting 'grappige' Jesper de Jong Toptennisser Jannik Sinner krijgt veel lof vanuit het buitenland na zijn goede daad richting de Nederlandse Jesper de Jong. De twee stonden tegenover elkaar op de Italian Open. "Dit is oprechte klasse."

Bekende en populaire vriendin

Dat hij 'een mooi persoon' is, zag ook Pien Hersman. De Nederlandse topschaatsster, onderdeel van het Schaatsteam IKO-X2O waar ook Joy Beune toebehoort, viel voor de tennisser en in 2024 werden ze voor het eerst samen gespot. De Jong zat op de tribune van schaatstempel Thialf om Hersman aan te moedigen. Hij vierde flink feest met zijn schoonouders; ex-topschaatsers Martin Hersman (nu commentator bij de NOS) en Colette Zee.

Topschaatsster Pien Hersman redt geplaagde vriend Jesper de Jong: 'Dat is ook niet gezond' De Nederlandse tennisser Jesper de Jong is maar wat blij dat zijn (bekende) vriendin Pien Hersman ook in het Spaanse Murcia is. De 24-jarige De Jong had al lang aan zijn challenger-toernooi moeten beginnen, maar de vele regenval in het zuidoosten van Spanje noopt hem tot dagenlang wachten. "Ik lig nu in bed", vertelt hij Sportnieuws.nl midden op de dinsdagmiddag.

Samenwonen in Alkmaar

Hersman is op Instagram zeer populair. De 21-jarige heeft bijna 750.000 volgers en neemt die mee in haar leven. Zo gaat ze in het voorjaar en zomermaanden regelmatig mee met De Jong om hem aan te moedigen. Recent dook het sportkoppel samen op bij een reportage van het videokanaal van tennisbond KNLTB. Hersman en De Jong hebben inmiddels samen een appartement in het centrum van Alkmaar betrokken.

Nederlandse topschaatsster en tennistalent onthullen bijzonder liefdesverhaal: 'Ik durfde niet' Schaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong zijn sinds dit jaar een Nederlands sportkoppel. De twee topsporters ontmoetten elkaar op een bijzondere manier. "Ik durfde eigenlijk niet op haar af te stappen."

Beste Nederlander van de wereld

Nu De Jong een vaste klant in de top 100 van de wereld is, wil hij daar ook blijven. Dat is zijn eerste doel. Met zijn verworven status hoeft hij kwalificaties voor de Grand Slams niet meer te spelen en kan hij werken naar de plek van Griekspoor als beste Nederlander van de wereld.