Rafael Nadal werd aan de vooravond van Roland Garros flink in het zonnetje gezet en dat gaat op Wimbledon ook gebeuren bij een van zijn voormalige rivalen. Het grandslamtoernooi in Londen is geïnspireerd geraakt door de ceremonie voor de Spanjaard en gaat zelf ook een ode brengen aan een oud-speler.

Het toernooi wil namelijk een standbeeld voor tweevoudig winnaar Andy Murray op het complex gaan plaatsen. Dat zal nog niet dit jaar gebeuren, maar pas in 2027. Dat vertelde Debbie Jevans, de voorzitter van de All England Club, in de podcast Ainslie + Ainslie Performance People. Wimbledon wordt gespeeld op de All England Club.

Dat Wimbledon nog twee jaar wacht met het standbeeld heeft te maken met het feit dat de organisatie het in goed overleg met Murray en zijn team wil laten maken. Daarnaast is 2027 een bijzonder jaartal, want Wimbledon bestaat dan 150 jaar. "Het is onze ambitie om het te onthullen tijdens het 150-jarig jubileum. Nu hij gestopt is, kijken we ernaar uit om hem te eren zodat hij voor een lange tijd onderdeel is van het complex."

Einde aan Britse droogte

Dat Murray op Wimbledon een eerbetoon krijgt, mag zeker geen verrassing zijn. De tennisser pakte in 2013 zijn eerste titel op het heilige gras van Wimbledon door Novak Djokovic te verslaan. Daarmee maakte hij tot grote vreugde van de mensen op de tribune een einde aan een periode van 77 jaar zonder Britse winnaar in het enkelspel. Fred Perry was op dat moment in 1936 de laatste speler uit Groot-Brittannië die de titel won. Murray won in 2016 het toernooi nog een keertje.

Olympisch goud

Wimbledon is om nog een andere reden speciaal voor de Schot, want hij won daar één van zijn twee olympische titels. Murray was tijdens de Olympische Spelen van 2012 de beste in het enkelspel. Hij versloeg Djokovic in de halve finales en liet in de strijd om het goud weinig heel van Roger Federer. Murray prolongeerde vier jaar later de titel in Rio de Janeiro.

Afscheid

Murray, die in 2012 ook eens de US Open won, stopte vorig jaar na de Olympische Spelen in Parijs als proftennisser. Hij boekte de laatste jaren van zijn loopbaan weinig aansprekende resultaten als gevolg van heftige operatie aan zijn heup.

De Schot was de eerste maanden van dit jaar toch vaak langs de tennisbaan te zien, want hij stond oude rivaal Novak Djokovic bij als coach. Aan die samenwerking kwam vlak voor Roland Garros echter een einde. Samen met Djokovic en Roger Federer speelde hij een grote rol tijdens het afscheid van Nadal voorafgaand aan het grandslamtoernooi in Parijs.