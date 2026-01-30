Novak Djokovic heeft zijn heldenstatus indien mogelijk nog eens vergroot. De Servische kampioen (38) is ten koste van titelhouder Jannik Sinner doorgedrongen tot de finale van de Australian Open. Het werd 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4.

De 24-jarige Sinner had zijn 38-jarige tegenstander in de eerste set in de tang. Djokovic serveerde erg agressief qua snelheid, maar dat ging ook ten koste van de zuiverheid. Sinner won veel returnpunten en kreeg zelf geen enkel breakpunt tegen.

In het tweede bedrijf keerde de zuiverheid terug bij Nole, die een gezondere balans behaalde tussen winners en errors. Hij pakte één van zijn drie breakkansen, Sinner juist nul van de vier en dat maakte het verschil in die set.

Ademhaling

Die imposante set kostte Djokovic veel energie. In set drie leek hij problemen te hebben met zijn ademhaling. De commentatoren van Eurosport suggereerden dat de levende legende kampte met reflux, oftewel brandend maagzuur.

Sinner besefte dat hij Djokovic aan het rennen moest krijgen en ging voor zijn doen wat avontuurlijker op zoek naar winners. Daar sloeg hij er in set 3 liefst 16 van, tegen 5 voor Djokovic.

Set 4

Maar hoe vaak al heeft Djokovic vanuit geslagen positie keihard terug geslagen? Het gebeurde wéér. Gedragen door het publiek begon hij aan de vierde set met een break. Die held hij de rest van de set vast.

De slotset trok Djokovic op het tandvlees binnen en ook enigszins tegen de verhoudingen in: Sinner had acht breekpunten en benutte er geen enkele. Ook won de Italiaan meer punten in die set: 34 om 32. Maar Djokovic benutte zijn ene breakpoint wel.

Finale

In de finale wacht Carlos Alcaraz. De 22-jarige Spanjaard knokte zich in een marathonpartij van 5 uur en 27 minuten langs de 28-jarige Duitser Alexander Zverev: 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5. Als Djokovic de titel grijpt is het zijn 25e grand slam. Daarmee zou de Serviër zich kronen tot alleenstaand recordhouder bij zowel de mannen als de vrouwen. Nu staat hij nog gelijk met Margaret Court.

Alcaraz kwam tot dusver nooit verder dan de laatste acht op de Australian Open. Vorig jaar werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door Djokovic. Alcaraz wist de drie andere grandslamtoernooien allemaal twee keer te winnen.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.