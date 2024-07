Is het mooiste punt van Wimbledon al gemaakt? Underdog Mattia Bellucci scoort geweldige tweener

Titelverdedigster Marketa Vondrousova heeft zich in de eerste ronde van Wimbledon laten verrassen. Jessica Bouzas Maneiro, nummer 83 van de wereld, was veel te sterk voor de Tsjechische: 6-4, 6-2. De Duitse Steffi Graf was in 1994 de laatste titelverdedigster die in de eerste ronde verloor.