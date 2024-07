Domper voor Wimbledon: publiekslieveling Andy Murray trekt zich op laatste moment tóch terug

Andy Murray doet toch níet mee aan Wimbledon. De deelname van de 37-jarige toptennisser stond al op losse schroeven door een slepende rugblessure, maar hij stond toch in de loting van het enkelspel. Daar heeft de Brit, tweevoudig winnaar van de grand slam, zich uren voor het duel uit teruggetrokken.

De Schot heeft last van zijn rug en is daaraan ook geopereerd. Toch was dat niet voldoende om op Wimbledon, dat begonnen is, mee te doen. Murray dacht eerder nog wel de Grand Slam op gras te kunnen halen. Hij stond nog wel in de loting en zou dinsdag 2 juli zijn eerste partij in het enkelspel spelen, maar hij trok zich vlak voor die partij tegen de Tsjech Tomas Machac alsnog terug. Het is de bedoeling dat hij wel gaat deelnemen aan het dubbelspel, samen met zijn broer Jamie Murray.

Novak Djokovic

Novak Djokovic was herstellende van een meniscusblessure en operatie, maar de Serviër doet wel gewoon mee. Hij speelt dinsdag in de eerste ronde.

Murray geeft op bij Queen's

Op het grastoernooi van Queen's, een van de voorbereidingstoernooien op Wimbledon, was Murray er nog bij. Door zijn gekwetste rug moest hij echter opgeven bij een 4-1-achterstand tegen de Australiër Jordan Thompson. De drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer 1 van de wereld is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen als prof. Door blessures kwam hij de laatste jaren niet meer op zijn oude niveau.

Nadal ook absent op Wimbledon

Ook de Spaanse tennislegende Rafael Nadal mist het toernooi in Londen.

