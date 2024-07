Nummer drie van de wereld haakt op laatste moment af voor Wimbledon

Aryna Sabalenka doet niet mee aan Wimbledon. De tennisster uit Belarus meldt zich op de eerste dag af met een blessure.

Eigenlijk zou Sabalenka, de nummer drie van de wereld, het op de eerste dag opnemen tegen Emina Bektas. De Amerikaanse Bektas neemt het nu op tegen lucky loser Erika Andreeva.

Schouderblesssure Sabalenka

Sabalenka heeft nog last van haar schouder. Op Instagram vertelt ze heartbroken te zijn om het nieuws te moeten delen dat ze niet mee kan doen aan Wimbledon. 'Ik heb er alles aan gedaan om mezelf klaar te stomen voor dit toernooi, maar helaas werkt mijn schouder niet mee. In de training ben ik tot het uiterste gegaan om te kijken hoe dat ging, maar mijn team zei dat mijn schouder er alleen maar slechter van zou worden.'

Eerder maakte Sabalenka al bekend de Olympische Spelen over te slaan, omdat haar lichaam rust nodig heeft. In 2021 en 2023 schopte zij het tot de halve finale van Wimbledon en dit jaar was ze nog de sterkste op de Australian Open. In september van 2023 was Sabalenka de nummer één van de wereld.