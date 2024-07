Tallon Griekspoor maakt tegen Daniel Galán indruk met foutloos optreden in eerste ronde Wimbledon

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van Wimbledon afgerekend met Daniel Elahi Galán. De Nederlander gunde de Colombiaan geen set: 7-6 6-3 6-4.

Op gras is de opslag nog net wat doorslaggevender dan op gravel of hardcourt. De bal stuitert relatief laag, waardoor het lastiger is om je tegenstander te breken. Wat dat betreft speelde Griekspoor een voorbeeldige wedstrijd. Hij gaf niets, maar dan ook echt niets weg in zijn servicegames. Galán had geen enkel breakpoint.

In de openingsset had Griekspoor pijn en liet hij zich behandelen. De fysio kwam de baan op en Griekspoor moest, met zijn handen gekruisd op zijn schouders gelegd, heen en weer draaien. Ook moest hij eventjes liggen voor wat massage. Dat bleek voldoende te zijn om de draad op te pakken.

Opslag

Omgekeerd kwam de Colombiaanse nummer 103 van de ATP-ranking wel regelmatig in de problemen in zijn eigen opslagspelletjes. In de openingsset moest Griekspoor de klus nog klaren in de tie-break, in de tweede set was één break voldoende en in de derde kwam de Haarlemmer op een lekker moment op breakpoint: 4-4. Hij drukte door en had geen zenuwen in wat de slotgame bleek te zijn.

Tallon Griekspoor wordt op laatste moment gekoppeld aan lucky loser op Wimbledon Tallon Griekspoor zou het maandag opnemen tegen Pablo Carreño Busta in de eerste ronde van Wimbledon, maar kent opeens een andere tegenstander. De Spanjaard heeft zich teruggetrokken.

Gras

Griekspoor, de nummer 27 van de ATP-ranking, dacht jarenlang over zichzelf als gravelspeler. Maar wil je hoog meedraaien in de top van de ranking, dan zal je op alle baansoorten punten moeten halen. Inmiddels heeft hij ook op het groene spul enkele mooie resultaten. Zo won hij in 2023 het grastoernooi in Rosmalen. Op Wimbledon is de tweede ronde in 2022 zijn beste resultaat tot nu toe.

Botic van de Zandschulp krijgt advies van hogerop: 'Het leven kan er ook heel anders uitzien' Wimbledon staat voor de deur. Voor het hoofdtoernooi bij de mannen zijn twee Nederlanders geplaatst voor het hoofdtoernooi: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Laatstgenoemde zoekt al lange tijd naar vorm en sprak onlangs uit te twijfelen over zijn toekomst. Jacco Eltingh, oud-tennisser en huidig technisch directeur van de KNLTB, denkt dat Van de Zandschulp terugkomt op die uitspraak.

Tweede ronde

In de tweede ronde komt Griekspoor uit tegen Sumit Nagal of Miomir Kecmanović. Eerder op de dag boekten ook Alexandra Rus en Botic van de Zandschulp een plekje in de tweede ronde.

Speelschema Wimbledon 2024 | Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus direct in actie Wimbledon gaat maandag beginnen. In het speelschema vinden we drie Nederlandse tennissers. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen op de eerste dag van het Londense grastoernooi direct in actie.

Alles over Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen..