Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Na de uitschakeling van Botic van de Zandschulp zijn Tallon Griekspoor en Jesper de Jonge de enige overgebleven Nederlandse tennissers in Parijs. Griekspoor komt dinsdagochtend in actie. Volg zijn verrichtingen hier live en bekijk ook het volledige programma en alle uitslagen.

Vorig jaar deden er liefst vijf Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi op Roland Garros, maar deze keer blijft dat aantal beperkt tot slechts drie. Alleen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn van de partij. De Jong had zich eigenlijk niet geplaatst, maar is door een afmelding op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd als lucky loser.

Griekspoor is dinsdag als derde aan de beurt voor zijn eerste ronde. Hij haalde vorig jaar in Parijs voor het eerst in zijn loopbaan de vierde ronde en hoopt die prestatie te herhalen. De als 29e geplaatste tennisser moet dan wel zien af te rekenen met Matteo Arnaldi. De Italiaan is momenteel de nummer 104 van de wereld, maar stond twee jaar geleden nog op de 30e plek en haalde toen ook de vierde ronde op het gravel in Parijs.

Griekspoor en Arnaldi waren in de eerste set enorm aan elkaar gewaagd en na een zinderende tiebreak wist de Nederlander die naar zich toe te trekken. Hij leidt dus in het bloedhete Parijs.

Andere Nederlanders

De Jong en Van de Zandschulp kwamen maandag in actie. De Jong haalde voor het derde jaar op rij de tweede ronde door in een speciaal duel te winnen van oud-kampioen Stan Wawrinka, die na dit seizoen gaat stoppen. Van de Zandschulp slaagde daar niet in. De nummer 55 van de wereldranglijst ging in vier sets onderuit tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo.

Titelhouder bij de mannen ontbreekt

Bijna de volledige top uit de tenniswereld gaat in de Franse hoofdstad de komende weken strijden om de tweede grandslamtitel van het jaar. Eén van de grootste namen ontbreekt echter in Parijs, want titelhouder Carlos Alcaraz is er door een blessure niet bij. De polskwetsuur van de Spanjaard is dusdanig ernstig dat hij volgende maand ook Wimbledon mist.

Door zijn afwezigheid is Jannik Sinner, de man die hij vorig jaar in een epische finale versloeg, de topfavoriet. De Italiaan lijkt vooral rekening te moeten houden met drievoudig winnaar Novak Djokovic en Alexander Zverev, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel.

Veel kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Coco Gauff de titelverdedigster. Zij won vorig jaar in een zinderende finale van Aryna Sabalenka. Ondanks die nederlaag is de Belarussische nummer 1 van de wereld wel de grote favoriet. Met Gauff, viervoudig kampioene Iga Swiatek, Australian Open-kampioene Elena Rybakina, Elina Svitolina, Mirra Andreeva en Amanda Anisimova zijn er echter flink wat andere kanshebbers.

