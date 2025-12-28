Het nieuwe tennisjaar staat voor de deur, maar rond Carlos Alcaraz heerst onrust. Aan het einde van het seizoen besloot de nummer één van de wereld een punt te zetten achter de samenwerking met zijn vaste coach Juan Carlos Ferrero. Juist met de Australian Open in Melbourne in aantocht, roept die beslissing veel vragen op over de voorbereiding van de Spanjaard.

Alcaraz en Ferrero vormden jarenlang een van de meest succesvolle duo's in het moderne tennis. Onder hun gezamenlijke leiding groeide Alcaraz uit tot de absolute wereldtop en won hij meerdere Grand Slam-titels. De Australian Open is het enige major-toernooi dat nog ontbreekt op zijn palmares en staat hoog op de verlanglijst voor het nieuwe seizoen. De breuk komt dan ook op een opvallend moment.

Riskante breuk

De timing van de breuk roept vragen op binnen de tenniswereld. Volgens voormalig toptennisser Todd Woodbridge is het moment waarop Alcaraz en Ferrero uit elkaar gingen 'opvallend' en 'riskant'. Hij noemt de beslissing 'verbazingwekkend', zeker gezien de successen die het duo samen boekte, en wijst erop dat zulke veranderingen zelden zonder gevolgen blijven zo kort voor een Grand Slam.

Woodbridge spaart Alcaraz daarbij niet. "Die verandering in dit stadium van zijn carrière vind ik verbijsterend. We hebben het over een van de grootste duo’s die onze sport ooit heeft gekend", stelt de Australiër. Volgens hem lijkt de breuk niet voort te komen uit sportieve onenigheid. "Het lijkt erop dat het niet tussen hen beiden speelde, maar door externe invloeden en onderhandelingen. Als het om wat geld gaat, doe het dan goed, kom bij elkaar en ga door met deze ongelooflijke carrière."

'Het wordt moeilijk om een Grand Slam te winnen'

Volgens Woodbridge kan de breuk met Ferrero directe sportieve gevolgen hebben voor Alcaraz. "Het wordt volgend jaar heel moeilijk voor Carlos om een Grand Slam te winnen", stelt de Australiër. Daarbij wijst hij op eerdere momenten waarop Ferrero ontbrak. "Toen Juan Carlos er de afgelopen jaren niet bij was, speelde Alcaraz niet zo goed. Je ziet hem dan naar de tribune kijken, onzeker over zichzelf."

Die onzekerheid zal volgens Woodbridge niet snel verdwijnen. "Hij zal maanden nodig hebben om tot rust te komen. Zal het hem lukken? Het zal anderen de kans geven om overwinningen te boeken", aldus de voormalig toptennisser. In dat licht wijst hij ook naar de concurrentie, die volgens hem kan profiteren van de situatie. "Ik denk dat Jannik Sinner in het voordeel zal zijn."