Jannik Sinner heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van Wimbledon door Novak Djokovic in drie sets te verslaan (6-3, 6-3, 6-4). De Italiaan was heer en meester op het heilige gras en gaf Djokovic het nakijken, die zelf fysiek niet topfit was. Zelfs zijn befaamde 'truc' kon de wedstrijd niet omdraaien. Zodoende staat Sinner zondag in de finale tegen Carlos Alcaraz.

Sinner speelde met indrukwekkende vastberadenheid en hield een hoog tempo aan dat Djokovic simpelweg niet kon bijbenen. Met een krachtige en nauwkeurige service, gecombineerd met vlijmscherpe forehands en snel voetenwerk, hield de jonge Italiaan de rally’s kort en dwong hij Djokovic constant in de verdediging. Djokovic leek geen grip te krijgen op het ritme van Sinner en raakte daardoor al snel op achterstand.

De tweede set werd, net als de eerste, binnen een mum van tijd een prooi voor Sinner. De Italiaan hield zijn hoge tempo vast en liet Djokovic nauwelijks een kans om zijn spel op te bouwen. De zevenvoudig Wimbledon-winnaar leek fysiek simpelweg niet in staat het tempo van Sinner te kunnen volgen. Reden genoeg om zijn aloude truc in te zetten.

Djokovic gebruikt 'oude truc', maar Sinner recht de rug

Nadat Djokovic in de tweede set duidelijk achterop raakte, riep hij zoals zo vaak om een medische time-out. Deze tactiek, bedoeld om zichzelf een mentale en fysieke reset te geven, staat bekend als zijn 'oude truc'. In het verleden wist hij zich hierdoor vaak terug te knokken in wedstrijden waarin hij onder druk stond. Dit keer leek de time-out ook zijn tegenstander uit zijn ritme te halen.

Sinner begon met ogenschijnlijk veel gemakzucht aan de derde set en keek al snel tegen een 3-0-achterstand aan. Vervolgens was de boodschap duidelijk en verhoogde hij het tempo opnieuw. Wederom was Djokovic niet in staat tegengas te geven, waardoor Sinner de achterstand gelijk trok en direct zijn tegenstander brak. Met zijn tweede matchpoint was het raak voor Sinner, die zondag aantreedt voor zijn eerste finale op Wimbledon. Daar treft hij Alcaraz, die op zijn beurt Taylor Fritz versloeg.

'Jammer, dat heb je niet nodig'

Voor Djokovic is deze nederlaag een flinke tegenvaller, vooral op Wimbledon, waar hij zich jarenlang onbetwistbaar als een van de besten heeft bewezen met zeven titels. Zijn gebruikelijke tactiek om medische time-outs in te zetten om zichzelf te herstellen en het tij te keren, leverde dit keer geen resultaat op. Het leverde niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten veel discussie op, waarbij sommigen twijfelen aan de oprechtheid van zijn blessureclaims.

Eerder zorgde zijn gedrag al vaker voor controverse. Tijdens een gesprek in de Sportnieuws.nl Padelpraat-aflevering met ex-topsporters Fatima Moreira de Melo en John van Lottum en zanger Rolf Sanchez werd Djokovic’s tactiek scherp bekritiseerd. Sanchez stelde: "Als je elke keer dat je achterstaat een blessure hebt, zoals Djokovic, dan denk ik: jammer man, dat heb je niet nodig." Deze kritiek richt zich vooral op het frequente gebruik van medische time-outs, waarvan sommigen vermoeden dat het vaker een strategisch middel is dan een medische noodzaak.

