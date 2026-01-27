Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is er geen enkele meer over, maar er valt alsnog genoeg te genieten. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic. De Serviër heeft veel geluk, want hij mocht zonder te spelen naar de kwartfinales.

Jannik Sinner en Novak Djokovic

In die kwartfinale hoopt de Serviër voor een gedroomde halve finale te zorgen. Hij speelt woensdagochtend heel vroeg tegen Lorenzo Musetti, de nummer vijf van de wereld. De winnaar van die partij treft dan vervolgens titelverdediger Jannik Sinner bij de laatste vier. De Italiaan moet dan na Djokovic - Musetti af zien te rekenen met zijn eigen tegenstander in de kwartfinale, de Amerikaan Ben Shelton. Hij is de nummer zeven van de wereld. De andere halve finale is al gevormd en gaat tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev.

Nederlandse invloed in kwartfinale vrouwen

Ook bij de vrouwen zijn de laatste kwartfinales aan de beurt. De als tweede geplaatste Iga Swiatek krijgt in Elena Rybakina een tegenstander van formaat. De Kazachse is de nummer 5 van de wereld en werd door Laura Robson al aangemerkt als outsider voor de titel in Melbourne. In de laatste kwartfinale van de vrouwen tussen Jessica Pegula en Amanda Anisimova zijn Nederlandse invloeden te vinden. Anisimova wordt gecoacht door twee Nederlanders: Rick Vleeshouwers en Rob Brandsma. Vorig jaar haalde zij onder hun leiding al twee Grand Slam-finales.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor titelverdediger Jannik Sinner kan de Australian Open nog steeds een extra bijzonder toernooi worden. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al achttien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park. Bij de vrouwen verloor titelverdediger Madison Keys in de vierde ronde van Jessica Pegula en daar krijgen we dus sowieso een nieuwe winnares.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

