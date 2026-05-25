Roland Garros 2026 is begonnen en als er grote tennistoernooien plaatsvinden, dan is de kans groot dat voormalig topspeler Boris Becker spraakmakende dingen zegt. De Duitser (58) komt met een paar stevige uitspraken over de huidige generatie tennissers.

In zijn toptijd stond Becker bekend als Boom Boom Becker, vanwege zijn vermogen om snoeiharde opslagen langs kansloze tegenstanders te meppen. Veel tennisfans klagen dat er nu geen spelers meer die graag en vaak aan het net komen. Voorheen was serve and volley (na de opslag het net opzoeken) lonend, maar het spel is nu zo snel geworden, dat het slimmer is om bij de baseline te blijven.

Diversiteit

In gesprek met AD nuanceert Becker het romantische beeld dat er in de jaren 80 en 90 aldoor netspel te zien was. Hij wijst naar spelers Ivan Lendl, Andre Agassi en Michael Chang, die achterin bleven hangen. Wel erkent hij dat er op ander gebied een groot verschil is: "Wat wij nog meer hadden: meer diversiteit. De meeste spelers van nu lijken op elkaar."

Kom bij de meervoudig grandslamwinnaar niet aan met het verhaal dat spelers van nu sneller serveren. "En dat onze slagen langzamer waren? Onzin. Wij speelden met rackets van 375 tot 400 gram. Hoe zwaarder het racket, hoe harder de bal. Net als een auto met meer pk’s. Dankzij de evolutie in materiaal, betere schoenen, betere snaren, gaat het allemaal een stukje sneller. Maar niet zozeer harder", redeneert Becker.

De kansen van Novak Djokovic bij Roland Garros

Gedurende enkele jaren was Becker de coach van Novak Djokovic. De jaren gaan tellen bij de Servische superster. "Je weet dat ik van Novak hou, maar ik vrees dat zijn verblijf in Parijs dit jaar wellicht wat korter zal zijn. Hij verloor zijn eersterondepartij in Rome en speelde verder geen wedstrijden op gravel in aanloop naar Roland Garros", sombert Becker.

Tegenwoordig zijn Jannik Sinner en Carlo Alcaraz de grootste sterre van het mannentennis. Becker heeft geen schrik voor ze. Was hij 30 jaar jonger en speelde hij met het materiaal van nu, dan kan hij ze hebben, geeft hij aan. "Ik zou maar al te graag tegen Sinner willen spelen. Met gelijk materiaal zou ik niet voor hem onderdoen, Ik denk dat alle grootheden van de afgelopen zestig jaar het elkaar hypothetisch lastig kunnen maken."

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover