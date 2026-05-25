Rafael Jodar deed vorig jaar niet eens mee aan Roland Garros, maar dit jaar zijn een hoop ogen gericht op het 19-jarige toptalent. De Spanjaard maakte veel indruk tijdens het gravelseizoen en dus zijn de verwachtingen hoog voor Roland Garros. Jodar debuteerde maandag op het gravel in Parijs en maakte direct veel indruk.

Jodar brak dit gravelseizoen door met een titel in Marrakesh, een halve finale in Barcelona en twee kwartfinales bij de masterstoernooien van Madrid en Rome. De Spanjaard, die een jaar geleden niet eens bij de beste 700 spelers ter wereld hoorde, is daardoor bij zijn debuut in Parijs zelfs als 27e geplaatst. De verwachtingen kunnen weleens voor druk zorgen bij tennissers, maar daar had Jodar absoluut geen last van bij zijn eerste optreden in Frankrijk.

Verpletterend debuut

De 19-jarige Spanjaard veegde Aleksander Kovacevic namelijk volledig van de baan. Jodar vloog uit de startblokken en gunde zijn tegenstander slechts één game in de eerste twee sets. Hij won vanaf de 3-1 voorsprong in de eerste set zelfs elf games op rij.

Kovacevic wist Jodar in de laatste set nog enigszins bij te blijven, maar na ruim anderhalf uur eindigde ook zijn vierde deelname aan Roland Garros al in de eerste ronde. De Spanjaard werd geen enkele keer gebroken en won met overtuigende cijfers van de nummer 67 van de wereld: 6-1, 6-0, 6-4.

Jodar boekte daarmee zijn zestiende zege in negentien duels op gravel dit jaar. Alleen Jannik Sinner, Arthur Fils en Luciano Darderi wisten hem voorlopig te kloppen.

Kansen voor Jodar in Parijs

De nummer 29 van de wereld komt woensdag weer in actie in Parijs. Dan speelt hij in de tweede ronde tegen de Australiër James Duckworth. Jodar kan in Parijs weleens gaan profiteren van de nederlaag van een wereldtopper, want hij had in de derde ronde uit kunnen komen tegen Taylor Fritz. De nummer 9 van de wereld vloog er zondag echter al verrassend uit, waardoor de Spanjaard pas in de vierde ronde een geplaatste speler kan treffen.

