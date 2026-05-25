Qinwen Zheng kroonde zich twee jaar geleden op het gravel van Roland Garros nog tot olympisch tenniskampioene, maar tegenwoordig gaat het een stuk minder met de Chinese speelster. De tennisster is na flink wat blessureleed bezig aan een vrije val op de wereldranglijst en die gaat nog even door. Maandag kreeg Zheng namelijk flink op haar broek in de eerste ronde in Parijs.

Voor Zheng zal het altijd speciaal zijn om het grandslamtoernooi in Parijs te spelen, want op hetzelfde complex werd in 2024 het olympisch tennistoernooi gehouden. De Chinese pakte daar de gouden medaille door onder meer te winnen van topfavoriete Iga Swiatek, die op dat moment 25 partijen op rij op het gravel in Parijs had gewonnen.

Zheng bereikte in datzelfde jaar ook de finale van de Australian Open en slechts elf maanden geleden was ze nog de nummer 4 van de wereld. Inmiddels hangt de vlag er totaal anders bij, want nadat de Chinese ruim een half jaar miste door een elleboogblessure begon ze als nummer 56 aan Roland Garros. De olympisch kampioene haalde vorig jaar nog de kwartfinales en verdedigde deze keer dus heel veel punten.

Olympisch kampioene gaat af als een gieter

In de eerste ronde nam ze het maandag op tegen qualifier Maja Chwalinska. De Poolse nummer 114 van de wereld won in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi nog van de Nederlandse Suzan Lamens en ook tegen de olympisch kampioene was ze prima op dreef.

Zheng wist Chwalinska tot 4-4 in de eerste set bij te houden, maar daarna ging het volledig mis. De Poolse won liefst acht games op rij en maakte in minder dan anderhalf uur tennis een einde aan het toernooi van de Chinese: 6-4, 6-0.

Duikeling op wereldranglijst

Voor Zheng betekent het dat ze een enorme duikeling gaat maken op de wereldranglijst. Ze verliest de punten die ze kreeg voor haar kwartfinale van vorig jaar en dat kost haar sowieso 62 posities. Zheng gaat daaardoor uit de top 100 vallen. Ze is virtueel de nummer 118 van de wereld en kan nog verder zakken als andere spelers in Parijs wel presteren.

