Voor Gaël Monfils was het maandag een hele speciale dag. De Franse tennisser zet na dit jaar een punt achter zijn loopbaan en speelde in Parijs zijn allerlaatste partij ooit op Roland Garros. Monfils was dan ook flink emotioneel na afloop en dat gold ook voor zijn bekende vrouw.

Monfils was ruim twintig jaar één van de boegbeelden van het Franse tennis, maar daar gaat binnenkort een einde aan komen. De tennisser wist weliswaar nooit een grandslamtoernooi te winnen, maar veroverde wel vele harte met zijn spectaculaire spel. Het leverde hem ook nog dertien titels op en tweemaal haalde hij de halve finales van een Grand Slam, waaronder in 2008 op Roland Garros.

De inmiddels 39-jarige Monfils gaat na dit jaar stoppen en dus was zijn negentiende deelname aan Roland Garros zijn laatste. Tegen landgenoot Hugo Gaston hoopte hij maandag nog één keer winnend van de baan te mogen lopen in Parijs, maar dat was hem niet gegeven. Monfils streed voor wat hij waard was en kwam zelfs terug van een 2-0 achterstand in sets, maar in de beslissende set bleek de tank leeg: 2-6, 3-6, 6-3, 6-2, 0-6.

Daarmee kwam er een einde aan het avontuur van Monfils op Roland Garros en als Franse grootheid werd er na afloop uiteraard stilgestaan bij zijn laatste duel in Parijs. Hij kreeg een speciaal beeldje ter nagedachtenis en ook werd er een video getoond met zijn hoogtepunten op het gravel in Parijs.

Emoties bij Monfils en zijn vrouw

Dat zorgde voor emoties bij Monfils en ook zijn bekende vrouw hield het niet droog. Zijn partner is tennisster Elina Svitolina, die zelf bij de vrouwen één van de kanshebbers voor de titel is. De twee hebben samen ook een dochtertje.

"Ik voel een mix van geluk en verdriet", vertelde de Fransman vervolgens in zijn speech op de baan. "Er zijn een hoop verschillende gevoelens en emotie. Het is heel moeilijk te beschrijven. Ik wil er eigenlijk nog niet te diep op ingaan, maar het is niet makkelijk."

Monfils richtte zich daarna ook nog tot zijn vrouw: "Ik wil haar bedanken, want zonder haar zou ik hier vanavond misschien niet geweest. We zijn acht prachtige jaren samen, je hebt me altijd gesteund, altijd van me gehouden en met onze dochter mijn mooiste cadeau gegeven. Ik hou van je."

Eerbetoon

Monfils kreeg later ook nog een video te zien waarin tennisiconen Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer hem toespraken. Vervolgens werd de tennisser verrast met een bezoek van zijn landgenoten Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet en Gilles Simon op de tennisbaan. De vier, die allemaal de top 10 haalden in hun loopbaan, stonden in Frankrijk lange tijd bekend als De Musketiers.

