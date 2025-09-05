Alex de Minaur strandde deze week in de kwartfinales van de US Open en moest zijn droom om door te stoten naar de laatste vier opnieuw uitstellen. Toch bleef de Australiër niet lang in mineur. Kort na zijn uitschakeling volgde namelijk een bericht dat niet alleen hemzelf, maar ook Nederlandse tennisfans zal doen glimlachen.

Want in februari 2026 staat De Minaur opnieuw aan de start van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Voor de huidige nummer 8 van de wereld wordt het alweer zijn zesde deelname, nadat hij in zowel 2024 als 2025 de finale haalde.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij dat hij de Australiër opnieuw mag verwelkomen. "Met twee finaleplaatsen op rij heeft Alex bewezen zich thuis te voelen in Rotterdam. Met zowel hem als titelhouder Carlos Alcaraz, die eerder werd aangekondigd, hebben we direct een prachtig uitgangspunt voor het deelnemersveld."

Publiekstrekker keert terug in Rotterdam

De Minaur kende in Ahoy de afgelopen twee jaar zijn beste resultaten. In 2024 rekende hij af met onder anderen Andrey Roeblev en Grigor Dimitrov, maar ging hij in de finale onderuit tegen Jannik Sinner. Dit jaar herhaalde hij die knappe reeks, totdat Alcaraz in de eindstrijd te sterk bleek.

Opvallend genoeg wacht de Australiër nog altijd op zijn eerste indoortitel. Zijn tien ATP-zeges behaalde hij allemaal buiten, op hardcourt of gras. Volgens Krajicek kan dat zomaar in Rotterdam veranderen. "Met zijn snelheid en returns is hij een nachtmerrie voor elke tegenstander. Het zou ons niet verbazen als hij juist hier zijn eerste indoortitel grijpt", blikt Krajicek vooruit.

Magistraal punt, maar geen halve finale

Nog maar kort geleden stond De Minaur in de kwartfinales van de US Open. Daar verloor hij na een zenuwslopende strijd van Felix Auger-Aliassime, al leverde hij wél het 'punt van het toernooi' af met een spectaculaire tweener die precies op de baseline viel. Voor de Australiër was het de derde keer dat de kwartfinale zijn eindstation bleek in New York.

