Coco Gauff heeft zich uitgesproken over de huidige machtsverhoudingen in het mannentennis. Volgens de Amerikaanse titelhoudster van de WTA Finals is de dominantie van Carlos Alcaraz en Jannik Sinner 'geweldig, maar ook een beetje saai'. De 21-jarige vindt dat het tijd is voor meer afwisseling aan de top.

"Carlos en Jannik spelen fantastisch", zei Gauff voorafgaand aan haar titelverdediging in Riyad. "Maar het wordt voorspelbaar als zij steeds de finale halen. Voor de fans is het spannender als er meerdere spelers meedoen om de prijzen", is ze kritisch op de mannen die de laatste jaren de dienst uitmaken op de Grand Slams.

Vrouwentennis volgens Gauff spannender dan de mannen

Waar bij de mannen Alcaraz en Sinner de laatste acht Grand Slam-titels onder elkaar verdeelden, is het vrouwentennis juist veel onvoorspelbaarder. Daar ligt volgens Gauff de charme van haar circuit: ieder toernooi kent zijn eigen verrassingen, en niemand is zeker van winst. "Bij ons weet je nooit wat er gaat gebeuren", zei ze met een glimlach. "Dat maakt de sport levendig en houdt iedereen scherp."

Dit seizoen kende de WTA vier verschillende winnaressen van de majors: Madison Keys (Australian Open), Iga Swiatek (Wimbledon), Aryna Sabalenka (US Open) en Gauff zelf, die op Roland Garros zegevierde. Zo’n spreiding aan kampioenen, zegt ze, houdt de sport fris en competitief. Het zorgt er bovendien voor dat zowel speelsters als fans het gevoel hebben dat alles mogelijk is.

Valse start voor titelverdedigster

Een dag na haar uitspraken kreeg Gauff zelf een tegenvaller te verwerken. In haar openingswedstrijd op de WTA Finals verloor ze van landgenote Jessica Pegula: 3-6, 7-6(4), 2-6. De titelverdedigster kende een frustrerende avond met maar liefst 17 dubbele fouten. Haar service haperde, ze won minder dan dertig procent van de punten op haar tweede opslag en oogde onzeker in de cruciale games.

Gauff en Pegula zijn niet alleen rivalen, maar ook vriendinnen buiten de baan. De twee delen de 'Steffi Graf'-groep met nummer één van de wereld Sabalenka en de Italiaanse Jasmine Paolini. Gauff moet winnen van Paolini om kans te houden op de halve finales, geen eenvoudige opgave met Sabalenka nog in het vooruitzicht.

'Tennis is niet alles'

Gauff mag kritisch zijn op haar collega’s bij de mannen, maar zelf probeert ze het spel vooral met plezier te blijven spelen. De nummer drie van de wereld liet eerder al weten dat ze steeds meer nadenkt over haar leven buiten de sport. "Het laatste wat ik doe voordat ik ga slapen, is bidden. Dat houdt me met beide benen op de grond en helpt me te herinneren dat het leven meer is dan tennis", vertelde ze voorafgaand aan het toernooi in Riyad.

De 21-jarige Amerikaanse weet hoe snel succes kan komen en weer kan verdwijnen. "Toen ik klein was, wilde ik de beste tennisster ter wereld worden, dat was mijn droom en dat is het nog steeds. Maar gelukkig zijn is de grootste beloning die je kunt krijgen."