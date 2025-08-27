Bij Daniil Medvedev kookte het helemaal over in New York. Hij schold op publiek en scheidsrechter, sloeg zijn racket kapot en verliet de baan zichtbaar aangeslagen. De Rus verloor in de eerste ronde van de US Open van Benjamin Bonzi en kreeg na afloop bakken kritiek, maar kan rekenen op steun van een oude jeugdvriend.

Medvedev zijn woedeuitbarsting leverde hem bakken kritiek op. Patrick McEnroe vond dat hij er beter even tussenuit kan gaan, terwijl Boris Becker nog een stap verder ging. De zesvoudig grandslamkampioen zei dat zijn collega professionele hulp nodig heeft om zijn emoties en de druk van het toptennis beter te leren beheersen.

Dat Medvedev zich liet gaan, verraste eigenlijk niemand. De Rus staat al jaren bekend om zijn felle driftbuien en botsingen met publiek en officials. Toch was de heftigheid van deze inzinking opvallend: na bijna vier uur strijd tegen Bonzi sloeg hij niet alleen zijn racket kapot, maar bleef hij ook minutenlang verslagen op zijn stoel zitten.

Jeugdvriend springt in de bres

Tegenover alle kritiek sprak jeugdvriend Andrey Rublev zich juist steunend uit. De nummer 15 van de wereld vertelde na zijn zege op de US Open dat Medvedev altijd kan rekenen op de mensen om hem heen. "Als hij wil veranderen en hulp nodig heeft, dan heeft hij vrienden en familie die hem zullen helpen. Maar het is zijn leven en zijn beslissing. Alleen hij weet wat er aan de hand is."

Rublev liet het daar niet bij en gaf aan zijn vriend persoonlijk te willen bereiken. "Ik denk dat hij even tijd voor zichzelf moet nemen, want het was een pijnlijke nederlaag. Ik zal hem een bericht sturen. Het jaar dat hij in de Grand Slams heeft gehad, was niet makkelijk", erkent zijn jeugdvriend.

Zwaarste jaar uit carrière

Voor Medvedev is het opnieuw een dieptepunt in een zwaar seizoen. Op de Australian Open haalde hij alleen de tweede ronde, terwijl hij op Roland Garros, Wimbledon én nu in New York direct zijn koffers kon pakken in de openingsronde. Voor een voormalig nummer één en US Open-kampioen voelt dat als een vrije val.

Ook collega Frances Tiafoe zag hoe groot de worsteling is. Volgens de Amerikaan legt Medvedev de lat extreem hoog en kan hij moeilijk accepteren dat hij wedstrijden verliest van spelers die hij 'zou moeten' verslaan. "Ik hoop dat hij snel weer op zijn beste niveau komt, want het is duidelijk een zware periode", aldus Tiafoe.

Alles over US Open 2025

