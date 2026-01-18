Het begon moeizaam en even leek de eerste grote verrassing van het toernooi in de maak, maar uiteindelijk stelde hij orde op zaken. Alexander Zverev liet zich in Melbourne niet van de wijs brengen en houdt zijn jacht op succes op de Australian Open in leven.

De als derde geplaatste Duitser bereikte de tweede ronde, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tegen de Canadese nummer 41 van de wereld Gabriel Diallo verloor Zverev verrassend de eerste set, waarna hij de wedstrijd alsnog volledig naar zijn hand zette.

Alexander Zverev wordt direct getest

Zverev kende een lastige openingsfase op de Rod Laver Arena. Hij werd vroeg gebroken, keek tegen een 4-1 achterstand aan en had zichtbaar moeite met de agressieve spelstijl en krachtige service van de ruim twee meter lange Diallo. Hoewel hij zich knap terugvocht tot 4-4 en zelfs een setpunt wist weg te werken, ging de tiebreak overtuigend naar de Canadees.

Die tik werkte als een wake-upcall. Na de setpauze kwam Zverev scherper en feller terug op de baan. Met een dubbele break liep hij snel uit naar 4-0 en besliste hij de tweede set met 6-1 in slechts 31 minuten, waarmee hij het momentum volledig naar zich toetrok.

Nummer drie van de wereld stelt orde op zaken

In de derde set hield Zverev de regie stevig in handen. Bij 3-3 profiteerde hij van een fout aan Canadese zijde om het verschil te maken, waarna Diallo steeds meer terrein prijsgaf. In de vierde set zette de Duitser het duel definitief naar zijn hand met een vroege break, waarmee hij de wedstrijd zonder verdere problemen uitspeelde.

Na afloop gaf Zverev toe dat hij opgelucht was na zijn moeizame start. "Ik was absoluut niet blij toen ik de loting zag", richtte hij zijn woorden op de gevaarlijke Diallo. "Hij is enorm getalenteerd en ongelooflijk agressief. Het was lastig om mijn ritme te vinden, maar zodra dat lukte, kreeg ik de wedstrijd onder controle."

Jacht op eerste Grand Slam-titel

Voor Zverev staat er in Melbourne opnieuw meer op het spel dan alleen een plek in de volgende ronde. De Duitser is bezig aan zijn 40e deelname aan een Grand Slam, maar wacht nog altijd op zijn eerste eindzege. Vorig jaar haalde hij de finale van de Australian Open, waarin hij moest buigen voor Jannik Sinner.

Met wereldtoppers als Sinner en Carlos Alcaraz die de afgelopen jaren de grote titels verdeelden, weet Zverev dat hij niet ontzettend veel kansen gaat krijgen. Maar met deze overwinning blijft zijn jacht op die ene ontbrekende Grand Slam-titel voorlopig springlevend. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen thuisfavoriet Alexei Popyrin en de Fransman Alexandre Muller.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.