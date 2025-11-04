Aryna Sabalenka blijft indruk maken in Riyad. De nummer één van de wereld won dinsdag ook haar tweede groepswedstrijd op de WTA Finals, na een driesetter tegen Jessica Pegula: 6-4, 2-6, 6-3. Donderdag wacht titelverdedigster Coco Gauff, de vrouw die haar vorig jaar nog van de US Open-titel afhield.

Sabalenka begon sterk en brak Pegula al vroeg met harde returns en gedurfde tweede services. De nummer één van de wereld liep uit naar 5-2, maar werd daarna wat slordiger en liet haar opponente terugkomen tot 5-4. Toch trok Sabalenka met een tweede break de set alsnog naar zich toe.

In de tweede set draaide het beeld volledig om. Pegula speelde agressiever, pakte het initiatief met scherpe forehands en dwong Sabalenka tot fouten. De Amerikaanse won de set met 6-2 en leek het momentum te pakken. In de beslissende set zette Sabalenka echter de knop om: ze brak direct, haalde haar niveau van het begin terug en domineerde met krachtige opslaggames. Twee breaks later was de partij beslist.

Revanchegevoelens richting allesbeslissend duel

De Wit-Russische, die zondag al won van Jasmine Paolini, is met twee zeges nog niet helemaal zeker van de halve finales. Ze moet tegen Gauff minstens één set winnen om door te gaan, anders wordt ze afhankelijk van het resultaat tussen Pegula en Paolini.

De ontmoeting tussen Sabalenka en Gauff belooft niet alleen sportief vuurwerk, maar ook emotioneel. Sabalenka aast op revanche na haar nederlaag in de US Open-finale van 2024, terwijl Gauff haar titel op de WTA Finals wil verdedigen. Wie wint, plaatst zich voor de halve finales én blijft kansrijk voor de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het vrouwentennis.

Gauff rekent overtuigend af met Pegula

Ook Gauff kende een succesvolle tweede speeldag. De Amerikaanse titelhoudster versloeg Paolini overtuigend met 6-3, 6-2 en herstelde zich zo van haar eerdere nederlaag tegen Pegula. Donderdag wacht dus een rechtstreeks duel tussen de nummers 1 en 3 van de wereld om een plek bij de laatste vier.

Recordbedrag aan prijzengeld

Dit jaar is er in Riyad een recordbedrag van ruim 14 miljoen euro te verdelen. Daarvan gaat ongeveer 11,4 miljoen euro naar het enkelspel, en een ongeslagen kampioene kan maar liefst zo’n 4,8 miljoen euro mee naar huis nemen. Zelfs een eindzege met één groepsnederlaag levert nog altijd ongeveer 4,5 miljoen euro op.

Battle of the Sexes

Mocht Sabalenka het toernooi in stijl afsluiten, dan wacht haar eind december nóg een opmerkelijk affiche. De nummer één van de wereld neemt het dan in Dubai op tegen de omstreden Nick Kyrgios in een moderne versie van de legendarische 'Battle of the Sexes'. Eerst Gauff, daarna Kyrgios - Sabalenka lijkt voorlopig geen uitdaging uit de weg te gaan.