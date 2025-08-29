Iga Swiatek kende niet haar beste wedstrijd ooit op US Open. Tegen de Nederlandse Suzan Lamens moest de winnares van Wimbledon een set afstaan en won ze met enige moeite in drie sets. Na afloop werd de Poolse geconfrontreerd met een opvallende vraag die haar duidelijk niet beviel. Dat was voor de journalist reden om vervolgens de zaal uit te stormen.

Swiatek won in drie sets van Lamens (6-1, 4-6, 6-4) en kreeg na dat duel natuurlijk veel vragen. Uiteraard ging het over de partij, waarover de Poolse zei dat ze het niet makkelijk had tegen de Nederlandse en ze ook wat fouten maakte. Het leek een doodgewone persconferentie te worden, totdat een journalist een opvallende vraag stelde.

Swiatek ontploft na opvallende vraag

Een van de aanwezigen wilde namelijk weten of Swiatek misschien kralen in haar haar wilde doen, net zoals Naomi Osaka geregeld doet rondom en tijdens tenniswedstrijden. Een vrij willekeurige vraag, en vooral eentje die Swiatek totaal niet kon waarderen.

"Wat is dit voor vraag?!", antwoordt ze in het Pools terwijl ze zichtbaar boos uit de ogen kijkt. "Pardon? Of ik kralen in mijn haar wil gaan vlechten? Nee. Wat is er hier aan de hand?" Dat zullen velen aanwezigen zich ook hebben afgevraagd, want de journalist was er op zijn beurt ook wel klaar mee. Hij stond meteen op en beende weg uit de persruimte. Dat deed hij onder toeziend oog van Swiatek die hem woest bleef aankijken.

Iga Swiatek responds to an odd question in press at the U.S. Open:



"What kind of question is this, I'm sorry. Did you think about putting beads in your hair? No. What's going on here?" 💀



pic.twitter.com/6hnThDHecn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

Vraag over idool Taylor Swift

Eerder dit toernooi kreeg Swiatek al een vraag die weinig met haar tennisspel te maken had, maar toen kon ze het beter waarderen. Kort voor haar gewonnen wedstrijd tegen de Colombiaanse Emiliana Arango werd duidelijk dat popster Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce gaan trouwen. Swiatek is groot fan van de zangeres en kon haar enthouisiasme dus niet onderdrukken.

"Mijn team liet het me op Instagram zien, Ik ben geowon blij voor haar, want ze verdient het beste", aldus de fan én toptennisser. Toen dat antwoord met gelach werd ontvangen door de journalisten, legde de Swiftie uit waarom ze de muziek zo belangrijk voor haar vindt. "Haar liefdjes hebben me geholpen om me minder alleen te voelen en zelfs mijn Engels te verbeteren."

