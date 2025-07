Tenniskampioen Andre Agassi geeft tijdens Wimbledon bij de Britse staatsomroep BBC commentaar op de wedstrijden in Londen. De achtvoudig grandslamkampioen vreesde bij een halve finale dat hij zijn boekje te buiten ging. "Verbreek ik nu de regels?"

De Amerikaanse tennislegende, die in zijn jonge jaren met een pruik op op de tennisbaan verscheen, zat achter de microfoon bij de halve finale tussen Carlos Alcaraz en Taylor Fritz. Alcaraz won in vier sets. Maar een makkie was het zeker niet voor de Spaanse titelhouder. Toch dwaalden de gedachten van Agassi af naar de tweede halve finale, die later op vrijdag op de agenda stond.

Regels

Agassi zei tegen Andrew Castle en ex-toptennisser Tim Henman: "Breek ik nu de regels als ik naar jullie voorspelling vraag van de aankomende wedstrijd? Of zullen we dat onderwerp nog even laten rusten? Het staat 5-3 voor Alcaraz, misschien kunnen we er tijdens de pauze even over babbelen", aldus Agassi.

Castle, voormalig nummer 80 van de ATP-ranking, zei: "Denk je daar nu al aan?" Waarop Agassi reageerde met: "Nou, het is geen kwestie van alvast. Want het duurt niet lang meer voordat ze gaan spelen. Niet dat ik wil suggereren dat deze partij al over en klaar is. Maar ik wil gewoon benadrukken dat er een kraker van een wedstrijd aan zit te komen", waarmee hij doelt op Jannik Sinner tegen Novak Djokovic. Castle en Henman wilden echter nog geen voorspelling geven.

Steffi Graf

Agassi is getrouwd met Steffi Graf, die liefst 22 grandslamtoernooien won. Castle vroeg Agassi hoe het is om thuis "de nummer twee" te zijn. "Tja, luister", zo begon Agassi. "Ik ken julile wetten niet, hier aan de andere kant van de ocecaan. Maar als zij mij verlaat, dan krijg ik de helft van haar bezit. Dus dan krijg ik nog elf grandslamtitels erbij, als ze besluit mij te verlaten. Al zal ze me echt nooit gaan verlaten!"

Onlangs had Agassi het ook al over zijn en Grafs testament. Hij laat haar alles na als hij komt te overlijden. "Als er iets met mij zou gebeuren is alles voor haar", zei hij. "Zij weet wat ik belangrijk vind, en dat geldt ook andersom. Zij zou ervoor zorgen dat alles goed terecht komt en dat er voor iedereen goed gezorgd wordt. Ik vertrouw haar."