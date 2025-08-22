Petra Kvitova (35) neemt na de US Open afscheid van het toptennis. De Tsjechische tweevoudig Wimbledon-winnares overleefde in haar carrière niet alleen zware blessures, maar ook een ingrijpende aanval die haar bijna haar sport kostte. Nu kiest ze bewust voor rust en meer tijd met haar gezin.

Kvitova brak begin jaren 2010 door als een van de grootste talenten van haar generatie. In 2011 veroverde ze de titel op Wimbledon door Maria Sharapova in de finale te verslaan, drie jaar later greep ze opnieuw de macht op het heilige gras in Londen. Met haar krachtige linkshandige slagen en rustige uitstraling groeide ze uit tot publiekslieveling en vaste waarde in de wereldtop.

Van nachtmerrie naar nieuwe hoogtepunten

In december 2016 sloeg het noodlot toe. Een indringer viel Kvitova in haar eigen woning aan met een mes en verwondde haar speelhand ernstig. Er volgde een zware operatie en maanden revalidatie. Lange tijd was onzeker of ze ooit nog zou kunnen tennissen, laat staan op het hoogste niveau.

Opmerkelijk genoeg maakte ze al in mei 2017 haar rentree op Roland Garros. Zelf noemde ze dat het begin van haar 'tweede carrière'. En die leverde nog grote prestaties op: in 2017 haalde ze direct de kwartfinales van de US Open, in 2019 stond ze in de finale van de Australian Open tegen Naomi Osaka en in 2020 bereikte ze de halve finales van Roland Garros. Daarnaast voegde ze meerdere WTA-titels toe aan haar palmares en eindigde ze uiteindelijk met meer dan zeshonderd overwinningen en 31 toernooizeges. Haar hoogste notering op de wereldranglijst bleef nummer twee.

Een vechter, op en naast de baan

De fysieke comeback was indrukwekkend, maar Kvitova gaf later toe dat vooral de mentale strijd zwaar bleef. Ze kampte lang met nachtmerries en angstbeelden van de aanval. "Ik huilde op de baan, ik had nare herbelevingen, ik had nachtmerries. Maar ik wist: als ik dit kan, ben ik een vechter op een totaal andere manier", vertelde ze. Juist daardoor groeide ze uit tot een inspiratiebron voor collega’s en fans.

Ondanks de tegenslagen kijkt Kvitova zonder bitterheid terug. "Ik hou nog steeds van tennis, maar alles eromheen – reizen, wachten, de druk – is vermoeiend. Met een zoon is mijn leven veranderd. Ik wil gewoon meer tijd met hem doorbrengen. Ik heb nergens spijt van", stelt de Tsjechische.

Afscheid op het grootste podium

Eén ding ontbreekt op haar palmares: de eerste plaats op de wereldranglijst. "Dat zou mooi zijn geweest, maar het zou me niet gelukkiger hebben gemaakt", relativeerde ze. Daarmee sluit ze een carrière af die niet alleen om haar titels herinnerd zal worden, maar ook om de manier waarop ze zich keer op keer terugvocht.

De US Open vormt nu het decor van haar laatste toernooi. In de eerste ronde treft Kvitova de Française Diane Parry. Voor de Tsjechische wordt het vooral een afscheid in stijl: een laatste keer op een groot podium, toegejuicht door fans die haar al jaren koesteren. Hoe ver ze ook komt in New York, dit toernooi markeert het slotstuk van een indrukwekkende tennisreis.

