De US Open is het laatste grandslamtoernooi van het jaar en daar willen natuurlijke alle toptennissers schitteren. En als dat dan niet lukt, doet dat heel veel pijn. Dat heeft een Britse tennisster na een eerste ronde vol met problemen nu ook ervaren.

Sonay Kartal had ongetwijfeld meer voorgesteld van haar debuut op het toernooi in New York. Eerder deze zomer reikte ze nog knap tot de vierde plaats op Wimbledon en dus had ze de stiekeme hoop op een succesvol avontuur op de US Open.

Dat lukte de 23-jarige Britse niet. Ze sneuvelde in de eerste ronde tegen de Braziliaanse Beatroiz Haddad Maia (achttiende op de plaatsingsranglijst). In drie sets ging ze ten onder: 3-6, 6-1, 1-6. Dat ze die laatste set kansloos verloor, kwam echter niet alleen door het spel van de Braziliaanse.

Krampen in het hele lichaam

Kartal had namelijk last van fysieke problemen. Ze klaagde over krampen over haar hele lichaam tijdens de derde set. "Het doet pijn, het is echt superzwaar", gaf ze na afloop aan. De toptennisster wist niet wat haar overkwam. "Ik heb nog nooit een wedstrijd verloren door kramp."

Ze had werkelijk overal in haar lichaam last. "Ik voelde het in mijn kuiten, quadriceps, hamstrings en de vingers rondom het tennisracket." En dan is het lastig tennissen. "Mijn lichaam laat me niets toe. Je voelt je hopeloos op de baan."

Hulpeloos op de baan

De fysieke pijn deed ook mentaal een hoop met de Britse, die voelde dat ze ook op dat gebied afgleed tijdens de wedstrijd. Zeker toen ze al op ruime achterstand stond en zich realiseerde dat ze uitgeschakeld zou worden. "Je hebt zoveel pijn dat je naar een donkere plek gaat. Je voelt je behoorlijk hulpeloos op de baan. Mijn licaam liet me niet toen om het af te maken zoals ik het graag had gewild."

