Michael Chang kijkt met andere ogen naar de Australian Open dan dertig jaar geleden. De oud-finalist ziet in Melbourne dat de tennissport volgens hem sterk is veranderd, vooral in de manier waarop spelers met elkaar omgaan. Waar de sport vroeger hard en gesloten was, overheerst nu respect en openheid.

De Amerikaan, die in 1989 Roland Garros won en later ook de finale van de Australian Open haalde, sprak daarover in een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Tegenwoordig is Chang actief als coach van de jonge Amerikaan Learner Tien, die in Melbourne zijn definitieve doorbraak beleeft door verrassend de kwartfinales te bereiken, onder meer dankzij een overtuigende zege in straight sets op Daniil Medvedev.

Rafael Nadal en Roger Federer zorgen voor cultuursverandering

"Toen ik speelde, was de sfeer totaal anders", blikt Chang terug. "We spraken nauwelijks met elkaar. Iedereen was volledig op zichzelf gericht." Volgens de oud-topspeler is dat beeld tegenwoordig nauwelijks nog zichtbaar. "Nu zie ik veel meer respect en onderling contact tussen spelers. Zo was het vroeger niet."

Die omslag kwam volgens Chang niet vanzelf. Hij wijst nadrukkelijk naar twee iconen als aanjagers van die verandering: Roger Federer en Rafael Nadal. "Zij speelden een gigantische rol in deze mentaliteitsverandering en hebben de cultuur in de kleedkamer veranderd."

Nieuwe generatie zet trend door

Volgens Chang zet de huidige generatie die lijn overtuigend voort, met Carlos Alcaraz en Jannik Sinner als duidelijke voorbeelden. "Ze zijn grote rivalen op de baan, maar daarbuiten heerst respect, professionaliteit en een positieve houding. Dat is gezond, voor henzelf én voor het tennis", aldus de 53-jarige Amerikaan.

Pupil breekt definitief door

Naast zijn bredere blik op de sport sprak Chang ook vol vertrouwen over zijn eigen pupil Learner Tien. De jonge Amerikaan beleeft in Melbourne zijn definitieve doorbraak en staat inmiddels in de vierde ronde, waar een ontmoeting met Alexander Zverev wacht. "Ik geloof in hem en zijn spel", liet zijn trainer weten. "Hij heeft nog veel te leren en moet fysiek sterker worden, maar wat hij in zo’n korte tijd heeft bereikt, is ongelooflijk."

Voor Chang draait het daarbij niet alleen om resultaten of overwinningen. De voormalig toptennisser benadrukt vooral het proces dat zijn pupil doormaakt. Elke wedstrijd ziet hij als een volgende stap in de ontwikkeling van Tien, ongeacht de uitslag. "Zolang hij mentaal, fysiek en tactisch blijft groeien, is elke partij een leermoment", sluit hij af.

