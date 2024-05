Wekker van tennisser gaat ineens af tijdens wedstrijd tegen Novak Djokovic: publiek barst in lachen uit

Tijdens een tenniswedstrijd hoor je eigenlijk alleen de tennisspelers en de bal heen en weer gaan. Tijdens de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Corentin Moutet was er alleen nóg een geluid dat te horen was, en wel de wekker van Moutet.

Het is helemaal stil, en opeens is er een wekker te horen. Iedereen kijkt om zich heen, maar al snel realiseert Corentin Moutet dat het zijn wekker is die afgaat. Met zijn handen in de lucht rent de tennisser naar zijn tas om zijn wekker uit te zetten, met een glimlachende Novak Djokovic op de achtergrond en een lachend publiek op de tribune.

Moutet doet nog even alsof hij de telefoon opneemt en stopt daarna de wekker. Vervolgens biedt hij zijn excuses aan, maar niemand vond het echt erg. Iedereen kon er wel om lachen, inclusief Djokovic. Moutet wist zijn service niet te behouden waardoor er een vroege break is voor Djokovic.

Corentin Moutet’s phone rang during his match against Novak Djokovic



He runs over and pretends to answer 😂



Novak is all smiles.



pic.twitter.com/m9njrhl9Lm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

Tegenvallend seizoen Djokovic

Het jaar 2023 was een geweldig jaar voor Novak Djokovic met drie gewonnen grandslamtoernooien, gevolgd door een eerste plek op de wereldranglijst. Dit jaar wist de Serviër echter nog geen enkele titel te pakken. Recentelijk nam de 24-voudig grandslamwinnaar afscheid van zijn fysieke trainer Marco Panichi.

Novak Djokovic neemt harde maatregelen in teleurstellend jaar en breekt opnieuw met trainer Novak Djokovic heeft weer afscheid genomen van iemand binnen zijn staf. De fysieke trainer Marco Panichi is volgens de 24-voudig grandslamwinnaar na zeven jaar niet meer nodig. In maart nam de Serviër ook al afscheid van een vertrouweling.

Racket kwijt

Het is niet de eerste keer dat er een opmerkelijk moment is waar Corentin Moutet bij betrokken is. Tijdens het ATP-toernooi van Madrid verloor de Fransman van de Chinees Shang Juncheng. Dit had wellicht anders kunnen lopen als Moutet zijn racket had weten vast te houden op belangrijk moment.

Video | Tennisser raakt racket kwijt na opslag op belangrijk moment in beslissende tiebreak De Fransman Corentin Moutet is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Madrid in drie sets uitgeschakeld door de Chinees Shang Juncheng. Het werd 7-6 (9), 2-6, 6-7 (10). Toch had het zomaar anders kunnen lopen in de beslissende set als Moutet zijn racket had weten vast te houden op een belangrijk moment.

Van de Zandschulp

De Nederlander Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het masterstoernooi van Rome na een uitputtende partij van ruim drie uur. Van de Zandschulp versloeg de Amerikaan Nicolas Moreno de Alboran met 7-5 6-7 (5) 7-6 (4). In de tweede ronde treft de Nederlandse tennisser de 23-jarige Canadees Félix Auger-Alliassime. Dit jaar is voor Van de Zandschulp tot nu toe behoorlijk tegenvallend en hij is altijd nog zoekende naar zijn vorm.