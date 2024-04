Video | Tennisser raakt racket kwijt na opslag op belangrijk moment in beslissende tiebreak

De Fransman Corentin Moutet is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Madrid in drie sets uitgeschakeld door de Chinees Shang Juncheng. Het werd 7-6 (9), 2-6, 6-7 (10). Toch had het zomaar anders kunnen lopen in de beslissende set als Moutet zijn racket had weten vast te houden op een belangrijk moment.

Bij 5-5 op zijn eigen service in de laatste tiebreak serveerde Mouten en nadat de bal de overkant van het net haalde, vloog het racket uit de handen van de Fransman. Die probeerde het met een soort service - (voetbal)volley nog goed te maken, alleen hij raakte de bal compleet verkeerd. Punt voor Juncheng.

Moutet keek vragend naar zijn hoek. Een ballenjongen gaf daarna het racket terug aan de Fransman, die zich knap herstelde door de Chinees meteen terug te breken. Helaas voor Moutet ontsnapte hij niet aan zijn fout, want bij 10-11 ging het nog een keer mis op zijn eigen service. Dus won de 19-jarige Chinees een thriller na 3 uur en 57 minuten. Juncheng speelt in de volgende ronde van het masterstoernooi in Madrid tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Botic van de Zandschulp

Ook de Nederlander Botic van de Zandschulp staat in de tweede ronde van het ATP 1000-toernooi in Madrid. Hij rekende in de openingsronde na twee keer 6-3 af met de Amerikaan Chris Eubanks. De volgende horde is de als dertiende geplaatste Ugo Humbert. Tallon Griekspoor (24) had vanwege zijn geplaatste status een bye in de eerste ronde. Hij speelt in de tweede ronde tegen Taro Daniel uit Japan.

De finale van het toernooi is op zondag 5 mei.