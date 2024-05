Novak Djokovic neemt harde maatregelen in teleurstellend jaar en breekt opnieuw met trainer

Novak Djokovic heeft weer afscheid genomen van iemand binnen zijn staf. De fysieke trainer Marco Panichi is volgens de 24-voudig grandslamwinnaar na zeven jaar niet meer nodig. In maart nam de Serviër ook al afscheid van een vertrouweling.

Panichi werkte sinds 2017 al samen met Djokovic. De nu 36-jarige bedankt de Italiaan voor 'de geweldige jaren' op Instagram, maar laat ook weten dat de wegen scheiden. "We hebben de top bereikt, titels gewonnen, records gebroken", schrijft Djokovic. "Dank je wel voor alle energie, moeite en tijd die je hebt geïnvesteerd om van mij de best mogelijke speler en persoon te maken die ik kan zijn."

Het is de tweede breuk in korte tijd voor Djokovic. In maart nam hij afscheid van zijn coach Goran Ivanisevic, waarmee hij een innige vriendschap opbouwde en twaalf grandslamtoernooien wist te winnen. De Serviër won dit jaar nog geen enkele titel en kent dus een tegenvallend seizoen. In mei verschijnt hij wel op Roland Garros en ook het tennistoernooi op de Olympische Spelen is een belangrijk doel voor Djokovic.

Toch een prijs dit jaar

In 2023 kende Djokovic een topjaar, met drie gewonnen grandslamtoernooien en een plek bovenaan de wereldranglijst. Het leverde hem anderhalve week geleden de Laureus Award voor Sportman van het Jaar. Hij klopte onder meer Max Verstappen en won de 'Oscars van de Sport' al voor de vijfde keer.

Dankzij die vijfde uitverkiezing kwam hij op gelijke hoogte met Roger Federer. Djokovic won vorig jaar op Australian Open, Roland Garros en US Open. Op Wimbledon werd hij door Carlos Alcaraz geklopt.