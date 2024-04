Novak Djokovic troeft Max Verstappen af bij prestigieuze Laureus Awards, rolstoeltennisster Diede de Groot wint wel

Max Verstappen mag in de Formule 1 dan bijna elke Grand Prix winnen, maar toch is hij te verslaan. De Nederland greep maandag namelijk naast de prestigieuze Laureus Award voor Sportman van het Jaar. Verstappen had in 2022 wel al een keer gewonnen.

Verstappen kende in 2023 een nagenoeg perfect seizoen in de Formule 1. De Nederlander brak bijna elk record en won uiteindelijk negentien races. Slechts driemaal kwam hij niet als winnaar over de streep. Daarnaast zette hij een reeks van tien zeges op rij neer, iets dat nog nooit eerder vertoond was.

Toch was het niet genoeg om de Laureus Award te pakken, want die ging dus naar tennisser Djokovic. De Serviër sloot 2023 af als nummer 1 van de wereld en pakte ook nog eens drie van de vier Grand Slams. Djokovic was de beste op de Australian Open, Roland Garros en de US Open. Op Wimbledon verloor hij in de finale van Carlos Alcaraz.

De Laureus Awards worden ook wel gezien als de 'Oscars' van de sportwereld. De prijzen werden maandag uitgereikt tijdens een gala in de Spaanse hoofdstad Madrid. Verstappen was niet aanwezig, terwijl Djokovic er wel was om zijn prijs in ontvangst te nemen. Opvallend genoeg meldde de Serviër zich eerder nog af voor het masterstoernooi van Madrid, dat deze week ook gehouden wordt.

Diede de Groot

Rolstoeltennisster Diede de Groot won de Laureus Award wel. Het was voor haar de eerste keer dat ze werd uitgeroepen tot Sporter van het Jaar. De Groot was onverslaanbaar in 2023: ze won al haar 53 partijen. De Nederlandse won alle vier de Grand Slams.

De Groot kreeg de prijs uit handen van Ruud Gullit. "Tennis gaf me een grote lach op mijn gezicht toen ik klein was. Deze award is een reminder dat ik alles kan met die lach op mijn gezicht, net als alle andere kleine Diede's in de wereld", zei de rolstoeltennisster na het ontvangen van de prijs.