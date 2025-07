Mathieu van der Poel begint zaterdag aan de Tour de France 2025 met de ambitie om een paar ritten te kapen en hopelijk ook de gele trui minstens eenmaal aan te mogen trekken. Vader Adrie van der Poel verheugt zich op de drie weken in Frankrijk en blikt ook terug op zijn dagen als profrenner.

Van der Poel senior won onder meer de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en werd wereldkampioen veldrijden. Bij Vive le vélo op VRT vertelt hij dat hij de hele drie weken aanwezig zal zijn bij de Tour

Hij zal ondersteuning geven bij het team van Van der Poel, Alpecin. Ook leidt hij gasten rond die wel eens een kijkje achter de schermen willen bij het grootste wielerfestijn van het jaar.

Vips

Adrie van der Poel krijgt de vraag of die vips dan meer vragen stellen over Mathieu of over hem. "Ehm, ja, dat ligt een beetje aan de leeftijd", geeft hij aan. Maar toch: "Ja, het gaat wel meer over Mathieu, ja." Zo ging het ook toen het team rond het tv-programma voor de uitzending bij de grimeur zat. Toen zei Adrie dat zijn zoon "100 keer groter" is dan hij, als wielrenner dan.

Is dat niet te bescheiden? "Jawel, maar het is ook een ander tijdperk", legt hij uit. "Het is allemaal anders. Ik heb in de periode dat ik gefietst heb koersen gewonnen waarvan ik het niet verwacht had en niet gewonnen waarvan ik dat wel verwacht had. Soms lopen dingen zoals ze lopen. Ik ben zeker tevreden als ik terugkijk naar hoe ik begonnen ben. Bij de jeugd kon ik helemaal niets. Ik kon geen koers uitrijden, ik kon geen prijs halen. Dat is veranderd door hard te werken."

Ambities van Mathieu van der Poel

Voor het klassement rijden is niet de ambitie van Mathieu van der Poel. Maar misschien wil hij wel een gooi doen naar de groene trui, al zal hij dan wel de Tour uit moeten rijden. Is uitrijden een doel? Adrie van der Poel zegt: "Daar ga ik van uit van wel".

Maar de groene rui "is geen optie op het moment". Alhoewel: "Daar rol je in, dat weet je pas na een dag of drie, vier vijf. Hoe je er voor staat. Er wordt heel makkelijk over de groene trui gepraat. Maar het is een van de zwaarste opdrachten om telkens punten te pakken. Bij elke sprint moet je aanwezig zijn, elke tussensprint. Bergritten overlevne. En dan is er nog eentje die alles kan: tijdrijden, lastige aankomsten en bergop. Dat wordt ook al een gedegen tegenstander." wellicht bedoelt hij daar Wout van Aert mee.

