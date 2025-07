Een opvallend incident tijdens de Tour de France. In de tweede etappe vond er zoals in elke rit een tussensprint plaats. Daar zorgde het spurtje echter voor een aantal woedende gezichten bij topsprinters.

Op ruim vijftig kilometer van de meet vond de tussensprint plaats in de langste Tour-etappe van dit jaar. Jevgeni Fedorov was de snelste uit de vroeg vlucht, maar vlak daarachter wilden ook de echte pure sprinters in het peloton punten sprokkelen. Dat ging met het nodige temperament.

Sprinter is woest om concurrent

Onder meer Jasper Philipsen, Jonathan Milan en Biniam Girmay maakten er een mooie sprint van. Die laatste twee lijken echter voorlopig geen vrienden te worden. Meteen nadat ze over de streep kwamen, besloot Milan om in woord en gebaar zijn woede kenbaar te maken. Hij gooide er een paar typische Italiaanse gebaren uit, deed een wegwerpgebaar en vloekte zichbaar richting de sprinter uit Eritrea. Ook Bryan Coquard was vlak daarachter not amused na het sprintje.

🚴🇫🇷 | Wat gebeurt hier allemaal? Iedereen is boos op elkaar bij de tussensprint, maar niemand weet waarom. Vooral Jonathan Milan kan zijn Italiaanse temperament niet bedwingen. 🤌🤌 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Orlm3bqzN4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 6, 2025

'Om hier nou zo boos om te worden...'

Wieleranaliste Roxane Knetemann wist niet wat ze zag, zo blijkt wel tijdens haar analyse bij de NOS. Zij begrijpt niet waarom Milan zo ongelooflijk kwaad werd. "Het is Girmay die tegen Milan sprint. Hij wijkt een heel klein beetje van zijn lijn af. Maar Milan is écht des duivels", ziet Knetemann terwijl ze de beelde nogmaals ziet. "Girmay lijkt zich van een kwaad bewust. Hij wijkt wel een metertje van zijn lijn af, maar om hier nou zo boos om te worden..."

Chaos in Tour de France

Op de dag van de 209 lange etappe gebeurde er sowieso een hoop. Bij de start was er sprake van complete chaos. In de gietende regen konden de bussen niet bij de startplaats komen en kwamen renners dus te laat aan. Het begin van de etappe werd daardoor uitgesteld. Bij een ploeg was het sowieso al een rampdag. Het Franse Cofidis was 's ochtends wakker met de nodige problemen. Er bleken liefst 11 fietsen te zijn gestolen uit een van de vrachtwagens.

Alles over Tour de France 2025

