Alsof de Tour de France nog niet spectaculair genoeg was, is de vijftiende etappe naar Carcassonne zondag met een grote valpartij. Daar lagen topnamen als Jonas Vingegaard en Florian Lipowitz ineens tussen de gevallen renners op de grond. De valpartij zorgde voor chaos én sportiviteit.

Voorin het peloton werd er in de openingsfase gedrongen om een plek in de vluchtgroep én waren de sprinters bezig met de tussensprint. Dat zorgde ervoor dat iedereen door elkaar heen zat en het dus snel mis ging. De nummers twee en drie van het algemeen klassement (Vingegaard en Lipowitz) lagen erbij, evenals Lenny Martinez, de drager van de bollentrui. Door de chaos hadden de renners voorin niet in de gaten wat er gebeurd was.

After another crash, Tadej Pogacar waits up to return the favour to Jonas Vingegaard and his other GC rivals ❤️ pic.twitter.com/UxSzm6nA9y — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 20, 2025

Sportief gebaar Pogacar

De ploegleider van UAE Team Emirates sprak via de radio geletruidrager Tadej Pogacar toe. Hij kreeg te horen dat zijn naaste belagers voor het podium op de grond lagen. Hij kreeg de opdracht om het tempo vooraan te verminderen, zodat de 'gesneuvelden' weer terug konden keren en zo geen tijd verloren. Dat was een sportief gebaar en daarmee betaalde Pogacar zijn concurent terug voor een vergelijkbaar moment in een eerdere etappe.

Val Pogacar

Wereldkampioen Pogacar viel in de slotfase van de elfde etappe nadat hij ongelukkig in aanraking was gekomen met het wiel van een concurrent. Vingegaard had toen met Visma | Lease a Bike een ideale positie om tijd terug te pakken op de ongenaakbare Pogacar, maar de Nederlandse ploeg besloot vervolgens ook te wachten. Pogi draaide de rollen nu dus om met zijn ploeg UAE Team Emirates.

Mathieu van der Poel profiteert

Het wachten was niet aan de oren van Mathieu van der Poel besteed. De Nederlander had nog slecht nieuws voorafgaand aan de start van de vijftiende etappe, want hij voelde zich niet echt goed. Maar toen het tempo vooraan werd getemperd, besloot hij van de gelegenheid gebruik te maken en weg te sprinten om in de vluchtgroep te zitten. Dat lukte hem, met een tiental concurrenten in zijn kielzog. Volg de vijftiende etappe hieronder live.

