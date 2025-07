Toen Tadej Pogacar woensdag in de elfde etappe van de Tour de France viel en op achterstand dreigde te raken, maakte het groepje favorieten de opmerkelijke en sportieve beslissing om niet door te rijden. Het was een uitgelezen kans voor bijvoorbeeld Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike om tijd te pakken op de wereldkampioen. Waarom reden hij en zijn ploeg niet gewoon door?

De wielerwereld en Pogacar spreken van een uiterst sportieve daad van de klassementsmannen om op Pogacar te wachten en hem geen grotere achterstand aan te smeren. Maar volgens Vingegaard was de keuze makkelijk, ondanks de kans die hij had. "Het haf mij net zo goed kunnen overkomen dat ik was blijven haken en was gevallen. Het is gewoon sportief om daar op hem te wachten", reageerde de Deen uren na de finish in gesprek met de NOS.

'Ik wil niet op zo'n manier tijdwinst pakken'

"Ik wil niet op zo'n manier, na zo'n val tijdwinst boeken op hem." Wie de beslissing in zijn groep maakte om te stoppen, weet Vingegaard niet precies. "Volgens mij was de hele groep het erover eens dat we niet zouden doorrijden. Dus ja, we lieten het tempo zakken. Iedereen wist dat hij gevallen was." Vingegaard zit al de hele Tour de France in het wiel van Pogacar. Alleen tijdens de tijdrit moest hij veel tijd inleveren op de Sloveen. Maar woensdag in en om Toulouse sprong hij toch ineens weg, voor het eerst.

'Het moet nog wat zwaarder worden'

"Ik voelde me goed", zegt de Deen van Visma over zijn aanvalletje op de slotklim, met de eerste bergetappe donderdag in het verschiet. "Ik wilde mijn voornaamste concurrenten testen en kijken hoe ze ervoor stonden en of ze ook goede benen hadden. Ze volgden me, dus het zat ook wel goed bij ze." Waarom hij niet eerder probeerde aan te vallen? "Je moet het goede moment aanvoelen. Het was wel steil, maar het moet nog wat zwaarder worden voor mij om aan te vallen."

'Speciale plek'

Donderdag rijdt het peloton de Hautacam op, 'een echt zware etappe' volgens Vingegaard. Hij won al eens heroïsch op die berg. "Voor mij is het een speciale plek. Een zware en mooie klim, ik ben blij dat we daar weer rijden. Hopelijk heb ik supergoede benen om wat te laten zien. Natuurlijk is er een tactiek, maar die ga ik niet vertellen."

Begrip

Aan tafel bij de Avondetappe, het dagelijkse praatprogramma bij de NOS over de Tour, denken ploegleider Aike Visbeek (Intermarché-Wanty) en ex-renner Sep Vanmarcke dat er meer achter de tactiek zit om te wachten op Pogacar. "Als je wegrijdt en tijd pakt, moet je na afloop tientallen interviews geven met daarin kritische vragen en verwijten. Dat kost ook veel energie en daar zullen die renners en ploegen ook niet op zitten te wachten."

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.