De Tour de France beloofde een tweestrijd te worden tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar de Sloveen liet in de Pyreneeën niets over van de Visma-Deen, waardoor de strijd om de gele trui al beslist lijkt. Ondertussen sprokkelt Mathieu van der Poel erop los in het klassement om het groen en is ook de witte trui nog lang niet vergeven. Check hieronder alle klassementen van de Tour de France 2025.