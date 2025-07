Jonas Vingegaard noemde de koninginnenrit in de Tour de France van donderdag 'de zwaarste etappe ooit'. Misschien dat daarom het verwachte vuurwerk en de voorspelde oorlog met geletruidrager Tadej Pogacar uitbleef. Het werd eerder een wapenstilstand op de Col de la Loze. Ben O'Connor zal het allemaal een worst wezen, hij won de rit en bezorgde het team van Dylan Groenewegen de welkome Tour-zege.

Bijna 5500 meter moest er geklommen worden door de renners in de etappe die naar het dak van de Tour ging. Drie bergen van de buitencategorie moesten het kaf van het koren scheiden. Visma | Lease a Bike kondigde weer aan Pogacar aan te vallen, maar van een winnende tactiek was geen sprake. Sterker nog: het leek eerder een rommeltje dan een georganiseerd plan.

Geen organisatie bij Visma

Op de Col de Madeleine leek Visma in een zetel te zitten. Vingegaard zette zijn hele ploeg op kop om Pogi proberen uit te roken, maar het lukte voor geen meter. In de afdaling van de middelste berg zat iedereen weer bij elkaar en hoefde de geletruidrager niet meer te vrezen. Op de slotklim, ver boven de 2000 meter hoogte, was er van een aanval geen sprake meer.

Alles is voor Pogi

In de laatste kilometer reed Pogacar zelfs weg bij zijn Deense belager, pakte de bollentrui af van een valsspelende Lenny Martinez en kwam hij solo achter ritwinnaar O'Connor over de streep. Vingegaard kwam er een tiental seconden achteraan en leverde dus weer in. Met nog een korte, maar venijnige Alpenetappe op vrijdag voor de boeg, zal het klassement niet meer zoveel veranderen bovenin.

De strijd om de witte trui werd spannender dan de strijd om het geel. Florian Lipowitz zakte er volledig doorheen en zag zijn concurrent Oscar Onley van de Nederlandse ploeg Picnic PostNL een uitstekende indruk maken. Lipowitz behield zijn derde plaats en de jongerentrui, maar weet dat de strijd alleen maar spannender wordt in de laatste dagen van de Tour.

Alles over Tour de France

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacaren Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.