Mathieu van der Poel is flink toegetakeld tijdens de eerste bergetappe van deze Tour de France. De toprenner reed lang in de aanval, maar toen de klassementsrenners het tempo opschroefden was zijn rol snel uitgespeeld en kwam hij niet meer in beeld. In het laatste gedeelte van de etappe is hij echter flink te pakken genomen door een insect.

Van der Poel maakte lange tijd deel uit van de kopgroep in de loodzware twaalfde etappe naar de Hautacam en pikte onderweg ook wat puntjes op voor het klassement om de groene trui. De Nederlander moest al snel passen toen de echte bergen opdoemden en hij kwam uiteindelijk als 93ste over de streep met een achterstand van 34 minuten op winnaar Pogacar.

Op dat moment waren de meeste uitzendingen van televisiestations al gestopt en dus kon Van der Poel relatief anoniem over de streep komen. De mensen die hem wel bij de finish zagen, zullen zich echter rot zijn geschrokken. Uit beelden die in het NOS-programma De Avondetappe werden getoond blijkt namelijk dat een insect flink is losgegaan op de Nederlandse topcoureur.

Van der Poel gestoken

Van der Poel had aan het einde van de etappe namelijk een enorme zwelling net boven zijn rechteroog. Het was een schrikbarend beeld en toevallig zat zijn vader Adrie in de uitzending van het programma om uit te leggen wat er aan de hand is: "Hij heeft net een foto gestuurd, zijn oog is nog ietsje dikker. Als ik zoiets heb, moet ik gelijk een pilletje slikken om de zwelling tegen te gaan. Dit is denk ik de eerste keer dat hij zoiets heeft."

De vader van Van der Poel gaat er vanuit dat de ploeg wel weet wat ze ermee moeten doen: "De dokter is erbij, ze zullen het wel oplossen. Je kunt het beter niet hebben, maar er zijn ergere dingen dan een steekje van die wesp of die bij."

i Het gezwollen oog van Mathieu van der Poel. © Screenshot NOS

Volgende etappe

Het voordeel voor Van der Poel is dat er vrijdag geen lange etappe op het programma staat. De renners moeten desondanks wel flink aan de bak, want de dertiende etappe is een klimtijdrit van 10,9 kilometer naar Peyragudes. Van der Poel weet al wanner hij van start gaat. Om precies 16.01.30 uur zal hij van het startpodium wegrijden.

