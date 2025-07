Mathieu van der Poel was tijdens de elfde etappe van de Tour de France onwetend over de situatie in de koers. Hij viel aan op de slotklim en dacht op de ritzege af te rijden, maar door gebrekkige communicatie miste hij dat er voor hem nog twee renners zaten. Falende oortjes en radio kregen dus de schuld, maar de Nederlandse renner maakt zich zelf ook debet aan de fout, is de mening bij De Avondetappe.

Ploegleider Aike Visbeek van Intermarché-Wanty (de ploeg van onder anderen topsprinter Biniam Girmay) snapt de frustratie, geeft Van der Poel ook gelijk, maar is tegelijkertijd ook kritisch. "Er zijn meerdere zaken de spelen. Aan de ene kant zijn er heel veel zenders en signalen in de Tour de France, dus dan is alles al wat meer verstoord. Maar de renners gooien zelf ook veel water over hun hoofd."

Water

En dat water, hard nodig in de extreme hitte in Frankrijk, loopt dan zo het materiaal in. "Dat zorgt ervoor dat de microfoontjes en radiootjes nat worden. Dat zorgt er weer voor dat we renners niet meer kunnen horen of zij ons niet meer. Dat hebben wij zelf ook elke dag wel met één of twee renners. Het is sowieso heel onoverzichtelijk. Als renner moet je sowieso zelf ook heel scherp zijn. Je kunt op drie manieren informatie krijgen: via de radio, via de motor met de tijdsverschillen op een bord en via de ploegwagen achter je."

'Soms moet je even de tijd nemen'

Visbeek roept renners op om vaker even naar achteren te zakken. "Soms moet je de tijd even nemen om contact met de wagen en ploegleider te zoeken, zeker als je radio niet goed werkt. Om te kijken wat de situatie in de koers is." Toch snapt ook Visbeek wel dat Van der Poel in de finale van de koers geen contact meer maakte met de auto achter hem. Sep Vanmarcke, de Belgische ex-renner die naast Visbeek aan tafel van de Tour-talkshow zat en zelf ook ploegleider is geweest, beaamt dat.

'Net zo slecht als in 1996'

"Het is heel makkelijk om hier aan tafel nuchter te zeggen dat hij het als renner zelf allemaal dient te weten. Maar hij zit in opperste inspanning en dat kost energie. En dan met het publiek erom heen is het niet zo gek dat je als renner niet meer weet waar je bent." Aan tafel verbazen ze zich vooral over de kwaliteit van de radio's. Stef Clement schetst het treffend: "We maken de mooiste dingen en schieten mensen naar de maan, maar het radiootje in de koers functioneert eigenlijk nu nog net zo slecht als in 1996."

'Ouderwets systeem'

Vanmarcke en Visbeek leggen uit hoe het kan dat er in het wielrennen nog altijd wordt gewerkt met oud, vaker bewezen niet-werkend materiaal. "De kwaliteit en zelfs het type radio zag ik vijf, tien en zelfs vijftien jaar geleden al in mijn zak zitten", beweert ex-renner Vanmarcke. "Er is gewoon geen markt voor een bedrijf om topcommunicatie te maken. Dan nemen ineens veertig ploegen een nieuwe radio af en dan stopt dat proces weer. Niet interessant, daarom zitten ze in de koers met een ouderwets systeem." Visbeek haakt daar op in: "Het probleem in het wielrennen is dat ploegen niet verenigd zijn."

