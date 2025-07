De fans van de Tour de France hebben voor een opmerkelijke naam gekozen in de strijd om 20.000 euro extra prijzengeld. Mathieu van der Poel lijkt op voorhand de topfavoriet voor de prijs van 'strijdlustigste renner' van de Ronde van Frankrijk, maar weet nu in ieder geval één van zijn tegenstanders. De 'onbekende Fransman' Jordan Jegat won de verkiezing van de tweede week.

De organisatie van de Tour de France rijkt in Parijs 20.000 euro uit aan de renner die het meeste ten aanval is getrokken tijdens de Tour. Om de lijst van kanshebbers wat overzichtelijker te maken, mogen de fans alvast een voorselectie maken. Na de eerste tien dagen werd de Nederlander verkozen tot 'smaakmaker' van de koers. Hij won een etappe en droeg meerdere dagen de gele trui. Ook poogde hij een ultieme ontsnapping met ploeggenoot Jonas Rickaert, die in het zicht van de finish strandde.

Jordan Jegat

Van der Poel was dus de eerste naam op de lijst van kanshebbers voor de 'Supercombatif-prijs' in de Tour de France. Daar is nu de naam van Jordan Jegat aan toegevoegd. De renner van het verder onzichtbare TotalEnergies zat in de tweede week van de Tour vaak mee in ontsnappingen en kleurde zo de etappes. In het klassement doet hij door zijn goede finishes ook nog mee voor een plek in de top tien. Hij staat momenteel elfde, op schootsafstand van nummer tien Ben Healy.

🗳 The most combative rider of the second week has been elected! 🇫🇷 @JegatJordan wins with 803 RT.

💪 He’ll be part of the list for the most combative rider of the #TDF2025.



🗳 Le vote pour le combatif intermédiaire de la 2ème semaine du #TDF2025 est terminé et c'est 🇫🇷… https://t.co/a798obkC6V pic.twitter.com/u4yuBc59Ee — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2025

Weer geen Quinn Simmons

Jegat won de verkiezing van de fans onder andere van Amerikaans kampioen Quinn Simmons en de Nederlander Thymen Arensman, die de etappe naar Superbagneres won. Voor Simmons is het verliezen extra zuur, want hij zit al de hele Tour vaak mee in de ontsnapping, maar wordt er telkens net niet voor beloond. Na de laatste week komt er nog een publiekslieveling op de lijst bij en wordt die lijst verder aangevuld met de strijdlustige renner per etappe. Uit het aantal namen wordt dan één winnaar gekozen die met het prijzengeld van 20.000 euro naar huis mag.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.