Het is een rustdag in de Tour de France, maar zelfs dan valt Mathieu van der Poel in de prijzen. De Nederlandse topwielrenner liet zich in de eerste tien etappes veelvuldig zien en daar is de alleskunner van Alpecin-Deceuninck voor beloond. Hij maakt daardoor nog kans op een flinke smak geld.

Van der Poel was in meerdere etappes de absolute smaakmaker. Hij won de tweede rit en droeg daardoor enkele dagen het geel. Deze raakte hij in de vijfde etappe (tijdrit) kwijt, maar een dag later heroverde hij de leiderstrui weer dankzij een heroïsche aanval. Hij hield een seconde over ten opzichte van Tadej Pogacar, die een dag later weer de leiding van Van der Poel afpakte.

Bijzondere ontsnapping Mathieu van der Poel

Het grootste kunststukje vond echter in etappe negen plaats. Samen met ploeggenoot Jonas Rickaert besloot de Nederlander vanaf de eerste meter op avontuur te gaan. De twee reden samen nagenoeg de hele wedstrijd op kop en Van der Poel werd op een paar honderd meter van de finish pas achterhaald door het peloton. En dat allemaal omdat hij zijn ploeggenoot een keer op het podium wilde helpen met de prijs voor de strijdlust.

Van der Poel troeft geletruidrager af

Die dadendrang viel ook de organisatie van de Tour de France op. Van der Poel werd op de rustdag verkozen tot de meest strijdlustige renner van de eerste tien etappes. Hij kreeg op X veruit de meeste retweets en troefde daarmee onder meer geletruidrager Ben Healy en de aanvalslustige Quinn Simmons af. Dat kan Van der Poel ook nog een leuk zakcentje opleveren.

Elke week wordt er namelijk een soortgelijke verkiezing gehouden. Van der Poel krijgt dus nog twee keer deze Tour een 'opvolger' als meest strijdlustige renner van die Tour-week. Aan het eind van de wielerronde wordt uit die drie renners de 'winnaar' van het strijdlustklassement gekozen. En de Tour zou de Tour niet zijn als daar geen geldbedrag aan zou zijn verbonden. De winnaar krijgt liefst 20.000 euro. Ter vergelijking: een etappezege levert 'maar' 11.000 euro op.

Flinke smak prijzengeld voor Van der Poel

Bij Alpecin-Deceuninck zullen ze ongetwijfeld hopen dat Van der Poel aan het eind van de Tour die prijs wint. Daardoor kan het gewonnen prijzengeld van de Nederlander nog wat verder oplopen. Momenteel zijn er maar drie renners die deze Tour meer geld hebben verdiend van de 30-jarige Nederlander: Tadej Pogacar, Jonathan Milan en Tim Merlier.

Nieuwe kans Mathieu van der Poel?

Wie weet zien we Van der Poel de dag na de rustdag wel weer schitteren. De elfde etappe is relatief vlak, maar kent een aantal lastige klimmetjes waardoor explosieve mannen die ook een beetje kunnen klimmen in het voordeel zijn. Mogelijk dingt Van der Poel dus weer mee voor een ritzege, nadat hij al drie keer in de top-tien reed.

i Etappe 11 van de Tour de France © Tour de France

