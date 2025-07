Dat Mathieu van der Poel een bijzondere wielrenner is, dat is deze Tour de France na nog geen week wel duidelijk geworden. De Nederlander droeg dagenlang de gele leiderstrui. Die raakte hij woensdag kwijt aan Tadej Pogacar na de tijdrit. Voor zijn race tegen de klok zorgde Van der Poel voor een opvallend moment dat maar weinig mensen zagen.

Voor de tijdrit was Van der Poel vanzelfsprekend aan het warmfietsen om zo goed voorbereid en opgewarmd aan de start van de tijdrit te verschijnen. De meesten willen dan niet gestoord worden en zijn volledig gefocust, maar Van der Poel had nog tijd voor andere dingen. Vijf minuten voor zijn begin van de tijdrit zorgde dat voor bijzondere televisie.

Viktor Verhulst (de zoon van het Belgische media-icoon Gert) wilde namens het programma Vive le Velo een praatje aanknopen met de geletruigdrager. Daar had Van der Poel helemaal geen problemen mee. Dat maakt niet uit, ik ben maar rustig aan het opwarmen hè." Luttele minuten voor de cruciale tijdrit neemt op zijn dooie akkertje de tijd om de Belg te woord te staan.

Nuchtere Mathieu van der Poel

Hij wjil voor de race tegen de klok weten wat het plan is van de Nederlander. "Ik ga zo hard mogelijk", verzekerde de ritwinnaar van de tweede etappe, die zich toen al neerlegde bij het feit dat hij het geel in de tijdrit zou verliezen aan een klassementsman. "Maar een tijdrit doet altijd pijn, dus dan kun je beter doorrijden." Vervolgens neemt de broodnuchtere Van der Poel afscheid van de goedlachse zuiderbuur. "Komt goed. Geniet ervan!"

'Geweldig moment'

In België kunnen ze bijna niet geloven wat ze zien. Verhulst kijkt met plezier en enige verbazing opnieuw naar de beelden tijdens de avonduitzending van Vive le Velo. "Die gast zit in de gele trui op te warmen. Het is de meest toegankelijke renner van het hele peloton. Dit is echt vijf minuten voordat hij vertrok. Het was een geweldig moment."

Van der Poel jaagt weer op gele trui

Van der Poel zou zoals bekend inderdaad zijn gele trui verliezen. Hij zakte naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In de zesde etappe, een dag later, liet hij zich echter direct van voren. Momenteel rijdt hij virtueel zelfs in de gele trui.

