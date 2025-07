Mathieu van der Poel was zijn gele trui kwijt, maar heeft in de Tour de France de leiderstrui op knappe wijze weer heroverd. De Nederlander sprong ver voor de finish mee met een lange ontsnapping en dat levert hem de leiding op in het algemeen klassement. Op het einde werd het echter nog gigantisch spannend.

De zesde etappe van Bayeux naar Vire Normandie was niet bepaald makkelijk te noemen. Vluchtpogingen van renners met wilde plannen werden lange tijd teniet gedaan door sprintersploegen. Zij wilden Jonathan Milan en Biniam Girmay eerst langs de tussensprint helpen. Daarna gebeurde er echter van alles.

Meesterzet Mathieu van der poel

Na de eerste tussensprint, die werd gewonnen door groenetruidrager Jonathan Milan, startte de chaos. Aanval na aanval volgde, van onder anderen Wout van Aert, maar niemand kwam écht weg. Mathieu van der Poel probeerde ook weg te glippen en leek de juiste kopgroep te hebben gevonden. De Nederlander reed uiteindelijk met acht sterke renners weg. Een kans op de nieuwe ritzege kwam er echter niet. Ben Healy, een Brit die onder de Ierse vlag rijdt, ging er op 40 kilometer in zijn eentje vandoor en won etappe winnen. Wel doet Van der Poel in het algemeen klassement geweldige zaken.

Pogacar doet het lange tijd rustig aan

Tadej Pogacar deed het lange tijd namelijk rustig aan met zijn ploeg UAE Emirates in het peloton Hij is er niet zo rouwig om dat hij de gele trui (en de groene trui en de bolletjestrui) nu uit handen geeft voordat de zware bergen opdoemen. Dat gele cadeautje pakt Van der Poel overtuigend uit, want nadat hij de gele trui kwijtraakte aan de Sloveen greep hij de leiderstrui weer terug. Maar vraag niet hoe...

i Etappe 6 van de Tour de France © Tour de France

Loodzware laatste kilometer Van der Poel

De laatste kilometer was misschien wel de zwaarste van de hele etappe. De laatste honderden meters zijn gemiddeld meer dan 10%. Ver achter Healy deed Van der Poel, die volledig stuk zat, nog goede zaken doen in de strijd om de groene sprinterstrui. Duidelijk was wel dat hij volledig instortte. In de laatste minuten stond Van der Poel volledig stil, waardoor Pogacar nog heel dichtbij kwam. Uiteindelijk hield Van der Poel één seconde over om het geel te veroveren.

