De eerste tien dagen van de Tour de France zitten er op en miljoenen liefhebbers hebben kunnen genieten. Mathieu van der Poel maakte indruk met een prachtige ritzege en een bizarre ontsnapping, Tadej Pogacar heeft al twee ritten op zijn naam staan en met Ben Healy is er een verrassende man in het geel. De renners zorgden dus voor vermaak, maar dat levert een aantal van hen ook een flinke smak geld op. Er zijn namelijk een aantal wielrenners met een enorm salaris.

Ze halen het niet bij de megacontracten in het voetbal of het basketbal, maar de absolute top van het wielrennen mag niet klagen met hun salarissen. Tijdens de Tour de France doen er een hoop renners mee waar hun ploeg jaarlijks miljoenen euro's naar overmaken. De absolute grootverdiener is ook de topfavoriet in de Tour de France, maar er zijn ook megasalarissen voor renners die een iets minder grote rol van betekenis spelen.

Tadej Pogacar verdient het meest

Niet geheel verrassend is Tadej Pogacar de man met het hoogste salaris in het peloton. Hij verlengde eind 2024 zijn verbintenis bij het steenrijke UAE Emirates tot en met 2030 en dat legt hem niet bepaald windeieren. Jaarlijst krijgt hij maar liefst 8,3 miljoen euro aan salaris. Daarmee laat hij niet alleen op de fiets, maar ook op het salarisstrookje collega's achter zich.

Miljoenen voor Mathieu van der Poel

Volgens het medium CyclistHub, dat de salarissen van renners analyseerde, volgen daarna Remco Evenepoel (5 miljoen) en Primoz Roglic (4,5 miljoen). Evenepoel doet nog volop mee in de top van de Tour de France, maar vooralsnog lijkt een derde plaats in het eindklassement het hoogst haalbare. Dat zal ook het doel van zijn Roglic in de Tour.

Kort daarna volgt Pogacars grootste uitdager in de Ronde van Frankrijk: Jonas Vingegaard. Hij zou van Visma | Lease a Bike jaarlijst vier miljoen euro krijgen. Dat is naar verluidt ook de smak geld die Mathieu van der Poel krijgt bij Alpecin-Deceuninck. De smaakmaker van de Tour de France netselt zich daardoor in de top-vijf qua salarissen. Ook renners als Wout van Aert (3,5 miljoen), Tom Pidcock (2,7 miljoen) en Adam Yates (2,7 miljoen) horen bij de grootverdieners in het peloton.

Lucratieve sponsors

Uiteraard is het salaris niet het enige waar renners geld aan kunnen verdienen. Zo worden Van Aert en Pidcock gesponsord door Red Bull, hebben Pogacar en Van der Poel een samenwerking met het exclusieve horlogemerk Richard Mille. De Nederlander heeft ook een lucratieve samenwerking met Canyon en Lamborghini en is ambassadeur van Flyinggroup Aero, een bedrijf dat gespecialiseerd is in privéjets.

