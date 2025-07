De Tour de France op zijn kop. Favoriet en wereldkampioen Tadej Pogacar ging in de slotfase van de elfde etappe fors onderuit. Gelukkig voor de Sloveen wachtte zijn grote rivaal Jonas Vingegaard hem op.

Terwijl er voorin gestreden werd om de dagzege door Jonas Abrahamsen, Mauro Schmid en de achtervolgende Mathieu van der Poel, was de groep met favorieten verwikkeld in een andere strijd. Thuisfavoriet Kévin Vauquelin sprong van achter uit de groep weg en Oscar Onley volgde hem. Toen lag ineens de wereldkampioen op zijn gat. Al was dat eerst nog niet helemaal duidelijk.

"Het is Pogacar, Pogacar valt. Oei, oei, oei", schreeuwde oud-renner Michael Boogerd. "Ook nog materiaalproblemen. Wat gebeurt daar nou?", verontwaardigde commentator Andries Lamain zich. "Dit is cruciaal in de Tour. Zo zeg ik altijd maar: onverwachtse dingen gebeuren in de Tour de France", ging Boogerd verder.

Mooi gebaar van Visma | Lease a Bike

In de herhaling bleek dat het voorwiel van de renner van UAE Team Emirates het achterwiel van Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) aantikte. Pogacar ging naar het asfalt en kwam tegen een stoeprand tot stilstand. Snel wilde hij weer op de fiets kruipen, alleen toen bleek dat zijn ketting eraf lag. Met behulp van iemand van de organisatie legde hij hem er snel weer op en werd de achtervolging ingezet.

💥 @TamauPogi has crashed but the group of other favorites is waiting for him.



💥 @TamauPogi a chuté mais le groupe des autres favoris l'attend.#TDF2025 pic.twitter.com/wfrc5t6bLI — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Gelukkig voor Pogacar wachtten twee Adam Yates en Jhonatan Narváez hem op en hielden Vingegaard en Matteo Jorgenson de benen stil in de groep met klassementsrenners. "Hier is absoluut wat voor te zeggen, we zagen gelijk dat Jorgenson niet door reed. Daar mogen ze wel een pluim voor krijgen."

Monsterbeklimming op het programma

Het is niet duidelijk wat de schade precies is voor Pogacar, maar fijn is het niet. In de twaalfde etappe wacht een aankomst op de iconische Hautacam.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.