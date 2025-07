Jonas Vingegaard stond uitgeput na de finish van de koninginnenrit de media te woord. Hij moest weer zijn meerdere erkennen in geletruidrager Tadej Pogacar. De Deen van Visma kreeg zelfs nog extra tijd aan zijn broek. Ondanks dat er een masterplan was, kon de Nederlandse ploeg dat niet uitvoeren. "Vandaag was wreed", pufte Vingegaard.

De hele ploeg van de tweevoudig Tour-winnaar offerde zich op om Vingegaard een laatste kans op het geel te gunnen. Van Wout van Aert tot Sepp Kuss, iedereen deed z'n best, maar niemand kreeg Pogacar gekraakt. "Vandaag was wreed, we kregen nauwelijks rust. Ik weet niet of ik ooit zo'n zware etappe heb gereden in de Tour, maar dat zei ik vooraf al. Ik voelde me goed en het team ook", bracht Vingegaard nog uit.

'Helaas kon ik geen tijd pakken'

De journalisten die zich om de Visma-kopman hadden verzameld, kregen maar kort de tijd om Vingegaard te vragen naar de mislukte tactiek om de wereldkampioen en nummer 1 van de ranglijst te kloppen. "We hadden de mannen gevraagd om vroeg aan te gaan, maar helaas kon ik geen tijd op hem pakken. Het team was fantastisch, daar wil ik ze voor bedanken."

'Geen enkel moment het idee'

Volgens hem reed iedereen in zijn ploeg voor 'het plan'. "Dat geeft me heel veel motivatie", zei Vingegaard strijdbaar, die dus nog altijd niet opgegeven heeft, met nog één zware Alpenetappe voor de boeg op vrijdag. "Tadej bleek wederom de sterkste en sterker dan ons. Ik had geen enkel moment het idee dat Pogacar te kraken was", zei ploegleider Grischa Niermann van Visma eerlijk.

'Het zat er gewoon niet in'

De Duitser, die jarenlang ook onderdeel was van de Rabobank-ploeg, kon niet anders dan zijn team complimenten te geven. "Het zat er gewoon niet in vandaag. Er komt nog een dag aan, daar gaan we weer alles doen om het verschil te maken", kondigde Niermann aan.

