Oud-wielrenner Tom Dumoulin heeft zich behoorlijk zitten opwinden over Lenny Martinez. De Fransman wilde punten sprokkelen voor de bollentrui, maar speelde daarbij vals. Dat deed hij nogal opzichtig, door meerdere keren vast te klampen aan een bidon vanuit de ploegleiderswagen. Ofwel: een plakbidon.

Presentatrice Dione de Graaff noemt de actie van Martinez "een schoolvoorbeeld van blijven hangen aan de ploegleiderswagen". "Dit is volgens mij gewoon valsspelen. Rood, naar huis. Huppatee. Dit is wel héél slecht", is Dumoulins eerste reactie. "Heel slecht geacteerd", vult Dumoulins voormalige teamgenoot Bert de Backer.

"Hij wint die bergsprint voor ónze Thymen Arensman. Wint 20 punten, krijgt er 8 in mindering voor deze plakbidon. Van mij mag dat veel zwaarder bestraft worden", concludeert Dumoulin, die een zichtbaar geïrriteerde indruk maakt volgens De Graaff. "Ja, dit is valsspelen!", bromt Dumoulin. "Wielrennen komt uit een periode van doping, valsspelen en al die shit die we allemaal niet meer willen. En dit moeten we toch ook niet meer willen? Dit is koersvervalsing."

Ongeschreven regel

Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans was ook aanwezig namens de NOS. Hij reed achter de bus (een groep renners die achterblijft in een bergetappe) en betichtte meerdere renners het gebruiken van plakbidons. "Ik ga zo de rugnummers doorgeven aan de ASO", zegt Karremans gekscherend.

Een "ongeschreven regel" is volgens De Backer dat renners het niet moeten doen voor de camera. Iets wat Martinez natuurlijk wel deed. Miljoenen kijkers zagen zijn slechte acteerwerk.

Magere straf

Hij werd er amper voor gestraft. Van de 20 punten die Martinez pakte op de Col du Glandon moest hij er acht inleveren. Daardoor bleven er alsnog twaalf staan. Dat was maar drie minder dan nummer twee Thymen Arensman, die er vijftien verdiende. Overigens is Martinez de bollentrui wel definitief kwijt; geletruidrager Tadej Pogacar staat met 105 punten bovenaan in het bergklassement. Martinez is met 72 punten de nummer 3, achter Jonas Vingegaard (89).

